Çiçek monilyası ilaçlama zamanı - Son Dakika
Üye Girişi

Çiçek monilyası ilaçlama zamanı

04.04.2022 17:29
Çiçek monilyası ilaçlama zamanı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam kayısı, şeftali, kiraz, erik, vişne ve bademde önemli kayıplara yol açabilen bir fungal hastalık olan 'çiçek monilyası'na karşı ilaçlama uygulama zamanının geldiğini söyledi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam kayısı, şeftali, kiraz, erik, vişne ve bademde önemli kayıplara yol açabilen bir fungal hastalık olan 'çiçek monilyası'na karşı ilaçlama uygulama zamanının geldiğini söyledi.

Çiçek monilyasının bitkinin özellikle çiçek, çiçek sapı, sürgün ve en son olarak da meyvelerini hastalandırdığını belirten İbrahim Sağlam, "İlkbahar aylarında püstüller ve spor kitleleri halinde çevreye yayılır. Nemli havalarda çiçekler üzerinde spor kitleleri gözle görülebilirken, enfeksiyona uğramış çiçekler kahverengi bir renk alır. İlerleyen zamanlarda ise hasta çiçekler çiçek sapları üzerinde kıvrılıp kuruyarak zamk akıntısı ile birlikte dallar üzerinde asılı kalır. Hastalık etmeni çiçekten sonra çiçek sapından sürgün ve dallara en son olarak da meyveyi hastalandırır. Hastalık ince sürgünlerin tamamen kurumasına, kalın sürgünlerde ve dallarda ise kanser yaraları oluşmasına ve dalların uçtan geriye doğru kurumasına yol açar. Yağışlı ve nemli hava koşullarında kanser yaraları üzerinde zamklanma da görülür. Hastalık etmeni yağışlarla birlikte yayılım gösterdiği için yağışın fazla olduğu yıllarda hastalık şiddetinin yüksek olma ihtimaline karşı kültürel önlemlere özel bir önem vermek gerektirir" dedi.

Çiçek monilyası için alınması gereken önlemlerden söz eden Sağlam, "Öncelikle hastalığın görüldüğü alanlarda enfekteli sürgün ve dalların kesilerek imha edilmesi ve mumyalaşan meyvelerin toplanarak toprağa gömülmesi bir sonraki yılda enfeksiyon kaynaklarının azaltılması ve hastalığın yenide oluşmaması açısında büyük önem arz etmektedir. Monilya hastalığına karşı her yıl koruyucu önlem almak gerektiği için ağaçlarda; çiçeklenme yüzde 5-10 olduğu dönemde 1.iİlaçlama, yüzde 90-100 olduğu dönemde 2.iİlaçlama olmak üzere iki ilaçlama yapmak gerekmektedir. Mücadelenin başarılı olması için ilaçlamaları tam zamanında ve farklı etken maddesi olan ilaçların atılması ve kültürel önlemlerin azami derecede alınması ayrıca büyük önem arz etmektedir" diye konuştu. - SAMSUN

Çiçek monilyası ilaçlama zamanı
Çiçek monilyası ilaçlama zamanı

YORUMLAR
500
Şahinbey'de ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor Şahinbey'de ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor TEKNOFEST'in tarım teknolojileri yarışmasına 5 bin 248 takım başvurdu TEKNOFEST'in tarım teknolojileri yarışmasına 5 bin 248 takım başvurdu

İbrahim Sağlam, Samsun, Tarım, Erik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiçek monilyası ilaçlama zamanı - Son Dakika


Son Dakika
17:31 İstanbul'da ulaşıma zam teklifi bir kez daha reddedildi!
17:17 A Milli Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi son buldu
17:15 Batman'da boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştı, 11 yerinden bıçakladı!
17:08 Kızılay'dan anlamlı çağrı! Üretim sıkıntısı çeken üreticiler için zekat toplayacak
16:54 Dünya bu adamı konuşuyor! Karısının yanında ilişkiye girdiği başka kadını hamile bıraktı
16:38 Ukrayna güçlerinden Rus ordusuna ağır darbe! 40 milyon dolar değerindeki Su-35 savaş uçağı paramparça oldu
16:25 Ahmet Çakar'dan gündem olacak 'kaset' sözleri: Gerçek depremi izleyin, köpekler federasyonu yedi
16:16 Zelenski katliama tanıklık eden Buça'ya ziyarette bulundu: Rusya ile müzakere çok zor
16:12 Altındağ Belediyesi'nin eski başkanı Tiryaki ile yeni başkan Asım Balcı arasında yaşanan borç tartışması büyüyor!
15:51 Savaşın 40. gününde Ukrayna'nın en kritik bölgesinden gündem olan görüntü! Rus ordusuna ait onlarca askeri araç imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 17:41:44. #1.12#
SON DAKİKA: Çiçek monilyası ilaçlama zamanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement