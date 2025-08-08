Çift Yüzlü Güneş Panellerinde Verim Artışı - Son Dakika
Ekonomi

Çift Yüzlü Güneş Panellerinde Verim Artışı

08.08.2025 11:30
Çift yüzlü güneş panelleri altındaki yansıtıcılar, enerji üretimini %15 artırabiliyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen araştırma, çift yüzlü güneş panellerinin altına yerleştirilen yansıtıcıların enerji üretimini yaklaşık yüzde 15'e kadar artırabileceğini ortaya koydu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Zafer Yavuz Aksöz tarafından yürütülen ve bölüm öğrencisi Muhammed Ömer Durmuş'un bursiyer olarak yer aldığı "Yansıtıcı Yüzey Konumunun Çift Yüzlü Fotovoltaik Güneş Paneli Performansına Etkisinin Deneysel Analizi" başlıklı proje, güneş enerjisi santrallerinin verimliliğini artıracak önemli bulgular ortaya koydu.

BİLGİ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Fonu desteğiyle yürütülen araştırmada, çift yüzlü güneş panellerinin altına yerleştirilen yansıtıcıların, enerji üretimini artırabileceği tespit edildi.

Gerçek dünya koşullarında test edilen projede, çift yüzlü güneş panellerinin altına yerleştirilen yansıtıcı yüzeylerin, farklı konumlarda nasıl bir performans artışı sağladığı analiz edildi. santralistanbul Kampüsü'nde kurulan deney düzeneğinde, panelin ürettiği güç ve verimlilik değerleriyle ortam sıcaklığı, nem, rüzgar hızı ve panele ulaşan güneş ışınımı gibi çevresel veriler, karşılaştırmalı olarak incelendi.

Sonuçlar, yansıtıcıların stratejik şekilde konumlandırılmasıyla enerji üretiminin yüzde 15'e kadar artırılabileceğini ortaya koydu. Yansıtıcı kullanılmadığında ortalama yüzde 22,9 seviyesindeki çift yüzlü güneş paneli verimliliği, yansıtıcılar sayesinde yüzde 26,3'e kadar yükseltildi.

"Konum kritik rol oynuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksöz, çift taraflı güneş panellerinin verimliliğini artırmada, yansıtıcı yüzeylerin konumunun kritik bir rol oynadığını belirtti.

Aksöz, "Bu konuda literatürde önemli bir boşluk vardı. Bu projeyle sadece bilimsel bir eksikliği gidermeyi değil, aynı zamanda yenilenebilir enerjide daha verimli ve uygulanabilir çözümler sunmayı amaçladık. Araştırma bulguları, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden 'Erişilebilir ve Temiz Enerji'ye ulaşma yolunda önemli katkılar sunabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın güneş enerjisi endüstrisi için pratik ve değerli bilgiler sunduğunu aktaran Aksöz, elde edilen verilerin güneş enerjisi santrallerinin daha gerçekçi ve verimli tasarlanmasına, enerji sistemi yerleşimlerinin iyileştirilmesine ve kurulum maliyetlerinin düşürülerek geri ödeme süresinin kısaltılmasına yardımcı olabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Çift Yüzlü Güneş Panellerinde Verim Artışı
