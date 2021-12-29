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Çiftçi: "Bu sezon arıcılarımız için çok sıkıntılı geçti" - Son Dakika

Çiftçi: "Bu sezon arıcılarımız için çok sıkıntılı geçti"

29.12.2021 11:04
Çiftçi: "Bu sezon arıcılarımız için çok sıkıntılı geçti"

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, bu yıl bal üretiminde ciddi bir kayıp olduğunu belirterek, arıcıların sezondan umduğunu alamadıklarını söyledi.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, bu yıl bal üretiminde ciddi bir kayıp olduğunu belirterek, arıcıların sezondan umduğunu alamadıklarını söyledi. Arıcıların sıkıntılarının olduğuna değinen Çiftçi, "Bahar dönemi beslemeleri için, daha önceden yaptığımız şeker tedarikini mutlaka yapmak istiyoruz. Bu konuda da bakanlığımızdan destek bekliyoruz" dedi.

Dünyada bal üretiminde önemli bir sırada yer alan Türkiye'de en çok bal üretiminin yapıldığı Ordu'da arıcılar 2021 yılı sezonundan umduklarını bulamadı. 3 bin 500 kayıtlı arıcının bulunduğu ve bu sektörden dolaylı olarak yaklaşık 100 bin kişinin geçimini sağladığı ve 550 bin koloninin bulunduğu Ordu'da, arıcılar sezonun kötü gittiğini ve rekolte kaybının olduğunu, bu nedenle de bakanlıktan destek beklediklerini belirtiyor.

"Kuraklık etkiledi, çam balı olmadı, yüksek kesimde üretim yüzde 45 azaldı"

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, 2021 yılı sezonunun arıcılar için olumlu geçmediğini, bal üretiminin düştüğünü söyledi. Çiftçi, "2021 yılı arıcılarımız için gerçekten sıkıntılı geçti. Sezon başından itibaren yaşadığımız sıkıntılar vardı, kuraklık, yağmur yağışının az olması ve küresel ısınma gibi faktörler bizim en büyük sıkıntılarımızda bir tanesi. Son dönemde de çam balı üretimi ile ilgili zaten çam balı bölgesinde neredeyse hiç bal olmadı. Zaten arıcılarımızın yüksek rakımlı yaylalarda da üretim yüzde 45 oranında azdı. Bu nedenle 2021 sezonu bizim için çok iyi geçmedi. Bir nebze bu düşük üretim bal fiyatlarına yansımıştı, bal fiyatları konusunda da biz arıcılar olarak zaten balı 6-8 ay vadeler ile satıyoruz. Tabii, bunu da vade ile verince son dönemdeki girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle bu fark da aradan kaybolmuş oldu" dedi.

"Bahar beslemeleri için şeker tedariki olursa sezona güzel başlamış oluruz"

2021 yılı sezonundan arıcıların umduğunu bulamadığını ve yeni sezondan umutlu olduklarını kaydeden Çiftçi, "2021 yılının yaralarını sarmak için bizim bakanlık nezdinde girişimlerimiz vardı. Banka borçlarımızın ertelenmesini talep ettik ancak o borçları nasıl döndürebiliriz diye düşünüyoruz. 2022 yılında arıcılarımızın bahar döneminde kullandıkları şekerde yükselme nedeniyle sıkıntıları var. Biz daha önce birlik olarak arıcılarımıza şeker fabrikasından şeker tedariki yapıyorduk. Bahar beslemesi için kovan başına 10 kilogram şeker gidiyor. Biz arılarımız mutlaka ileriye hazırlamak için mart-nisan aylarında bu beslemeyi yapmamız gerekiyor. Bu beslemeyi yapmazsak da arıların ölümü ile karşı karşıya kalıyoruz. Biz daha önceden yaptığımız şeker tedarikini mutlaka yapmak istiyoruz, bu konuda da bakanlığımızdan destek bekliyoruz. Girdi maliyetleri yükseldi, geçtiğimiz yıl arıcılarımızın 125 liraya aldığı kovan şuanda 300 lira bandında, çerçeve fiyatları da iki katına çıktı. En azından bakanlığımız şeker tedarik konusunda birlikler olarak bizlere kapı açarsa, inşallah arıcılarımız için iyi olur, yeni sezona da güzel başlamış oluruz" şeklinde konuştu. - ORDU

Çiftçi: Bu sezon arıcılarımız için çok sıkıntılı geçti
Çiftçi: Bu sezon arıcılarımız için çok sıkıntılı geçti
Çiftçi: Bu sezon arıcılarımız için çok sıkıntılı geçti
Çiftçi: Bu sezon arıcılarımız için çok sıkıntılı geçti

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Arı Yetiştiricileri Birliği, Türkiye, Çiftçi, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçi: 'Bu sezon arıcılarımız için çok sıkıntılı geçti' - Son Dakika Ekonomi


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