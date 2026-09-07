Çiftçi çift ata tohumu ve güvercin gübresiyle kabak gibi domates yetiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çiftçi çift ata tohumu ve güvercin gübresiyle kabak gibi domates yetiştirdi

Çiftçi çift ata tohumu ve güvercin gübresiyle kabak gibi domates yetiştirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da çiftçi Mustafa Akpınar ve eşi Dudu Akpınar, kimyasal kullanmadan ata tohumu ve özel hazırlanmış sıvı güvercin gübresiyle domateste yüksek verim elde etti. Bir yıl bekletilen gübre karışımını damlama sistemiyle bitkilere veren çift, elverişli yağışların da etkisiyle kabak iriliğinde domatesler yetiştirdi.

Çiftçi Mustafa Akpınar ve eşi Dudu Akpınar çifti, ata tohumu, özel hazırlanan güvercin gübresi ve elverişli yağışlar sayesinde domateste yüz güldüren verim elde etti.

Bahçede yetişen ve iriliği ile yaprakların arasında adeta kabağı andıran domatesler, görenlerin dikkatini çekiyor.

Üretici Mustafa Akpınar, kimyasal kullanmadan uyguladığı özel sıvı gübre yöntemiyle sebze ve meyve ağaçlarında yüksek verim sağlarken; eşi Dudu Akpınar ise geleneksel ata tohumunu yıllardır koruyarak doğal üretimi sürdürdüklerini belirtti.

"Güvercin gübresini bir yıl bekletip sıvı halde veriyorum"

Geliştirdiği doğal gübreleme tekniğini ve üretim sürecini anlatan Mustafa Akpınar, şunları söyledi:

"Bu sıvı güvercin gübresi. 18 litrelik damacanaya 6-8 kilo güvercin gübresi koyuyorum, üzerini suyla tamamlıyorum. Bu karışım 1 sene boyunca bekliyor. 1 sene sonra süzerek sıvı gübre haline getiriyorum ve damlama sistemiyle ağaçlara, bahçeye, sebzelere vermeye başlıyorum. Damlama suyla birlikte gübre sebzelerin köküne kadar ulaşıyor. Her sene bu işlemi yeniliyorum. Ağaçlara da çok faydası var, sebzeleri de çok güzel geliştiriyor."

"Yağışlar ve ata tohumu birleşince iri iri domatesler aldık"

Yıllardır aynı tohumla doğal üretim yaptıklarını vurgulayan Dudu Akpınar ise "Bu sene yağışlar da çok iyi gitti. Eskiden beri kullandığımız ata tohumu domateslerimiz bu yıl hava şartlarının ve bakımın etkisiyle iri iri oldu. Yıllardır bu tohumu koruyup kullanmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Mustafa Akpınar, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçi çift ata tohumu ve güvercin gübresiyle kabak gibi domates yetiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor Batman'daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor
Alacabel Tüneli’nde sona gelindi Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
Bolu’da kaybolan Nuriye Bölükbaş’ın cansız bedeni göl kenarında bulundu Bolu'da kaybolan Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni göl kenarında bulundu
Japonya’nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti Japonya'nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Milyoner iş insanının akılalmaz sonu Altın tabutla gömüldü Milyoner iş insanının akılalmaz sonu! Altın tabutla gömüldü
Bakan Gürlek’ten Yeşil Vatan’ı yakanlar için net mesaj “Adaletten kaçamayacaklar“ Bakan Gürlek'ten Yeşil Vatan'ı yakanlar için net mesaj! "Adaletten kaçamayacaklar"

11:21
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
11:09
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
10:45
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti İşte yeni zam senaryoları
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte yeni zam senaryoları
10:35
Altın yatırımcısı şokta: Tüm gözler gelecek veriye çevrildi
Altın yatırımcısı şokta: Tüm gözler gelecek veriye çevrildi
10:23
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
09:55
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı Filenin Sultanları’na kese kese altın
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 11:28:26. #7.12#
SON DAKİKA: Çiftçi çift ata tohumu ve güvercin gübresiyle kabak gibi domates yetiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement