Çiftçi sayısında Ordu, tarım arazisinde Konya zirvede - Son Dakika
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Çiftçi sayısında Ordu, tarım arazisinde Konya zirvede

13.05.2022 11:09
Çiftçi sayısında Ordu, tarım arazisinde Konya zirvede

Türkiye'de, kayıtlı çiftçi sayısının en fazla olduğu il Ordu olurken bu kentin, "Türkiye'nin tahıl ambarı" olarak bilinen Konya'yı geride bırakması dikkati çekti.

Türkiye'de, kayıtlı çiftçi sayısının en fazla olduğu il Ordu olurken bu kentin, "Türkiye'nin tahıl ambarı" olarak bilinen Konya'yı geride bırakması dikkati çekti.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 2 milyon 172 bin 987 üretici yer alıyor.

Söz konusu rakamlara il bazında bakıldığında en çok çiftçi 127 bin 380 ile Ordu'da bulunuyor. Ordu'yu 88 bin 612 çiftçiyle Konya, 78 bin 797 ile Giresun takip ediyor. Manisa'da 76 bin 511, Samsun'da 68 bin 904 kayıtlı çiftçi bulunuyor.

En az kayıtlı üretici sayısının ise 1664 ile Yalova'da olduğu görüldü.

Karabük'te 1706, Bayburt'ta 3 bin 543 ve Tunceli'de 4 bin 193 kayıtlı çiftçi bulunuyor.

En az tarım arazisi Yalova'da

Türkiye'de 234 milyon 456 bin 793 dekar tarım arazisinde üretim yapılabiliyor. Konya, toplamda en çok tarım arazisine sahip il olarak dikkati çekerken tarım arazilerinin büyüklüğü 18 milyon 587 bin dekar olarak hesaplandı.

Konya'yı 11 milyon 636 bin dekarla Ankara takip etti. Şanlıurfa'da 10 milyon 444 bin dekar, Sivas'ta 7 milyon 826 bin dekar, Yozgat'ta 6 milyon 130 bin dekar tarım arazisi olduğu kaydedildi.

En az tarım arazisi 117 bin dekarla Yalova'da bulunuyor. Yalova'yı 295 bin dekarla Bingöl, 300 bin dekarla Artvin ve 392 bin dekarla Bartın izliyor.

Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanı olan ÇKS'ye kayıtlı çiftçiler, birçok tarımsal destekten faydalanabiliyor.

Sistem sayesinde bütün veriler tek bir portalda toplanarak daha sağlıklı analiz ve değerlendirme yapılabiliyor.

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Çiftçi, Konya, Tarım, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çiftçi sayısında Ordu, tarım arazisinde Konya zirvede - Son Dakika


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