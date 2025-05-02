Çiftçilere 3 Milyar Lira Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Çiftçilere 3 Milyar Lira Destek

Tarım Bakanı Yumaklı, 3.1 milyar lira destekleme ödemesinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

02.05.2025 16:14
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 91 milyon 430 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Üreticilere destek olduklarını ve "bereketin yüzyılına" yürüdüklerini belirten Yumaklı, "3 milyar 91 milyon 430 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, süt desteğinin 2 milyar 174 milyon 231 bin 852 lira, hububat desteğinin 857 milyon 457 bin 263 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteğinin 51 milyon 855 bin 56 lira, hayvan gen kaynakları desteğinin 7 milyon 886 bin 100 lira olduğu bilgisi de yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Çiftçilere 3 Milyar Lira Destek - Son Dakika

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