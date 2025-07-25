Çiftçilere 826 Milyon Lira Destek Ödemesi - Son Dakika
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Ekonomi

Çiftçilere 826 Milyon Lira Destek Ödemesi

25.07.2025 17:21
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 826 milyon 825 bin liralık tarımsal destek ödemelerini bugün yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 826 milyon 825 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Ödemelerin çiftçilerin hesabına bugün aktarılacağı belirtilen paylaşımda, "826 milyon 825 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de yer aldı.

Buna göre, bitkisel ürün sigortası desteği için 594 milyon 794 bin lira, yağlı tohumlu bitkiler desteği için 96 milyon 480 bin 525 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 74 milyon 246 bin 260 lira, dane zeytin desteği için 29 milyon 121 bin 254 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 21 milyon 538 bin 375 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 8 milyon 512 bin 850 lira, mazot ve gübre desteği 1 milyon 472 bin 574 lira, geleneksel zeytin bahçeleri rehabilitasyonu desteği için 659 bin 162 lira ödenecek.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Zeytin, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere 826 Milyon Lira Destek Ödemesi - Son Dakika

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