Çiftçilere Emlak Vergisi Muafiyeti Talebi

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, sadece tarımsal üretim yapılan, üzerinde yapı bulunmayan arazilerden emlak vergisi alınmamasını istediklerini belirterek, "Üreticinin yanında olan, üretimi destekleyen yerel yönetim anlayışına ihtiyaç var" dedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, üreticilerin üzerindeki ekonomik baskının her geçen gün arttığını belirterek, çiftçilere çeşitli kolaylıklar sağlanması gerektiğini ifade etti. Doğan, "Çiftçimiz zaten yüksek girdi maliyetleriyle mücadele ediyor. Bununla birlikte üzerinde hiçbir yapı bulunmayan, yalnızca üretim yapılan tarlalara emlak vergisi uygulanıyor. Bu uygulamanın düzeltilmesi gerekli" dedi.

Doğan, 2012 yılında çıkarılan yasa ile tarım arazileri 5 yıl boyunca emlak vergisinden muaf tutulduğunu hatırlatarak, "Ancak 2017 yılında bu muafiyet sona erdi. Aradan geçen yıllarda üreticinin yükü artarken, bu verginin hala alınması çiftçiye ekstra maliyet yüklüyor. Üzerinde yapı olmayan, sadece üretim yapılan araziler için emlak vergisi alınmamalı" diye konuştu.

Çiftçilerin son yıllarda nakit akışlarının bozulduğunu ve üretimden çekilme riski taşıdıklarını belirten Doğan, "Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığımız kalıcı bir düzenleme yapmalıdır. Sadece üretim yapılan tarım arazileri emlak vergisinden muaf tutulmalı. Gıdaya erişimin zorlaştığı, tarımın stratejik öneminin her geçen gün arttığı bu dönemde üreticiye yük değil destek verilmelidir" şeklinde konuştu.

Doğan, yerel yönetimlerin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini vurgulayarak, " Adana'da Karataş Belediyesi, sadece tarımsal üretim yapılan, üzerinde yapı bulunmayan arazilerden emlak vergisi almıyor. Aynı duyarlılığı Yüreğir Belediyesi'nden de bekliyoruz. Üreticinin yanında olan, üretimi destekleyen yerel yönetim anlayışına ihtiyaç var" dedi. - ADANA