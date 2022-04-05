Çiftçilere nohut tohumu desteğİ - Son Dakika

Malatya'nın Arguvan İlçesi'nde çiftçilere nohut tohumu desteği yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın '2022 yılı nohut üretimi ile nadas alanları yeşilleniyor projesi' çerçevesinde Arguvan'da 35 çiftçiye yaklaşık olarak 21 ton göksü nohut projesi dağıtımı yapıldı. Yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, yüzde 25'i de çiftçi katkı payı ile sunulan nohut tohumu dağıtımı programına, Kaymakam Kemal Ülkü, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca, Bitkisel Üretim Şube Müdürü Demet Köksal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gazi Karadağ, Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk ile çiftçiler katıldı.

İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü yaptığı açıklamada, bu tür desteklerin üretimi daha da arttıracağına dikkat çekerek, "Arguvan'mıza her alanda yatırımlar yaparak insanımızın yaşam standartlarını yükselten başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu projeleri hayata geçiren Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ederiz. Devletin her alanda olduğu gibi tarım sektöründe de çeşitli desteklemelerle üreticinin yanında olmaya devam ettiğini görüyoruz" dedi. - MALATYA