Çiftçilerin Borçları 1 Yıl Ertelensin

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülkede gıda arzının sürdürülebilirliği adına doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin, Ziraat ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz 1 yıl ertelenmesini talep etti.

Bayraktar, hasat döneminde yaşanan tarımsal kuraklıkla ilgili açıklamasında, çiftçilerin verimlerinin yüzde 85'lere ve kuru tarım yapılan tahıl alanlarında ise verimin dekar başına 50 kilogramlara kadar düştüğünü aktardı.

Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu başta olmak üzere, birçok bölgede çiftçilerin maliyetini kurtarmayacağından tarlasına biçerdöver sokamadığını belirten Bayraktar, sulanabilen alanlarda da verimlerin önemli ölçüde düştüğünü ifade etti.

"Önümüzdeki dönem, ayçiçeği için kritik"

Bayraktar, gelecek dönemde hasadı başlayacak ayçiçeğinde de kuraklık tehdidi bulunduğuna dikkati çekerek, 1 Ekim 2024-30 Haziran 2025 dönemini kapsayan 2025 tarım yılı yağışlarının, Marmara Bölgesi'nde yüzde 29 azaldığını bildirdi.

Haziran ayında, Marmara Bölgesi'nin son 54 yılın en düşük yağışını aldığını anımsatan Bayraktar, "Haziran, ülkemizde son 55 yılın en sıcak 4. haziran ayı oldu. Marmara Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklıklar, haziranda normalin 1,5 derece üzerinde seyretti. Önümüzdeki dönem, ayçiçeği için kritiktir. Ziraat Odalarımızdan aldığımız bilgilere göre, yağış azlığıyla birlikte, aşırı sıcaklıkların ayçiçeği bitkisini strese soktuğu ve bunun verimde düşüşe sebep olmasından endişe duyulduğu bildirildi." değerlendirmesinde bulundu.

Nisan ayındaki zirai don meyve üretimine, kuraklığın ise buğday, arpa ve mercimek gibi stratejik ürünlere zarar verdiğini hatırlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Ülkemizin gıda arzının sürdürülebilirliği adına, doğal afetlerden zarar gören çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz olarak en az 1 yıl ertelenmesini talep ediyoruz. Ayrıca nisandaki zirai don olayından zarar gören çiftçilere sigortaları olmasa da yapılacak olan yardımın kuraklıktan zarar gören çiftçilerimize de yapılmasını istiyoruz."