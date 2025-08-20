Çiftçilerin Sulama Ücretleri İçin Kolaylık İstendi - Son Dakika
Ekonomi

Çiftçilerin Sulama Ücretleri İçin Kolaylık İstendi

20.08.2025 09:19
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, sulama ücretlerinin ödenmesinin ertelenmesini talep etti.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçilerin mağduriyet yaşamaması için sulama ücretlerinin ödenmesinde kolaylık sağlanmasını istedi.

Doğan, Adana'da mısır hasadının devam ettiğini ve halen biçilmeyi bekleyen çok sayıda ürün bulunduğunu belirtti. Doğan, sulama birliklerinin mısır sulama ücretlerinin Ağustos ayı sonuna kadar ödenmesini talep ettiğini hatırlatarak, "Çiftçilerimiz hasat ettikleri mısırın satış bedelini en erken bir ay sonra alabilmektedir. Peşin satış yapmak istediklerinde ise ürünlerini çok düşük fiyatlarla elden çıkarmak zorunda kalmaktadırlar" dedi.

Üretim maliyetlerinden dolayı çiftçilerin gübreye, mazota, ilaca yüksek bedeller ödediğine dikkat çeken Doğan, "Hasat zamanı geldiğinde üreticilerde yeterli nakit bulunmamaktadır. Borçlarını çevirmekte zorlanan çiftçilerden bu şartlar altında sulama ücretlerinin erken ödenmesinin istenmesi, mali yükü daha da ağırlaştırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Doğan, çiftçilerin ciddi bir nakit sıkıntısı yaşadığını savunarak, "Çiftçilerimizin bir kısmının kredi kartı bulunmamaktadır. Kredi kartı olanların ise limitleri düşük ya da doludur. Bu şartlarda çiftçilerimizin ödeme yapması mümkün görünmemektedir. Bu durumda sulama birlikleri zaten mali sıkıntıda olan çiftçimize faiz uygulamak zorunda kalacak, bu da üreticimizin yükünü daha da artıracaktır. Çiftçilerimizin mağduriyet yaşamaması için sulama ücretlerinin ertelenmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Doğan, üreticilerin alın terinin karşılığını almakta güçlük çektiğini ileri sürerek, "Bir yıllık emeklerinin karşılığını almak isteyen çiftçimiz, piyasa şartlarındaki dengesizlikler nedeniyle ürününü gerçek değerinden satamamaktadır. Çiftçimizin yaşadığı bu zorluklara ek olarak sulama ücretlerinin erken ödenmesinin talep edilmesi, adeta üreticimizi çıkmaza sürüklemektedir. Çiftçilerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi ve üretimin sürdürülebilirliği için Devlet Su İşleri'nin sulama ücretlerinin ödenmesinde gerekli kolaylığı sağlaması önem taşımaktadır" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

