Çiftçinin zeytin tarlasında su bulmak için açtığı kuyudan çıkan yanıcı maddede petrol tespit edildi - Son Dakika
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Çiftçinin zeytin tarlasında su bulmak için açtığı kuyudan çıkan yanıcı maddede petrol tespit edildi

31.05.2022 22:58

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde Mustafa Yüksel isimli çiftçinin zeytin tarlasında su bulmak için açtığı kuyudan çıkan siyah ve yanıcı maddenin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yapılan incelemesi sonucunda yüzde 94'ü su, yüzde 6'sı ise çok kaliteli petrol olduğu açıklandı.

Salihli'nin kırsal Yağbasan Mahallesi'nde, 28 Mayıs'ta saat 20.30 sıralarında, Mustafa Yüksel'e (40) ait zeytinlikte yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, kısa sürede söndürüldü. Yangının, zeytinlikteki su kuyusundan çıkan siyah sıvı maddenin tutuşmasından kaynaklandığı anlaşıldı.

Manisa'daki zeytin bahçesindeki su kuyusundan çıkan yanıcı maddede petrol tespit edildi

YÜZDE 6'SI PETROL ÇIKTI

Siyah sıvı maddenin akmaya devam etmesi üzerine durum, Manisa Valiliği Afet Koordinasyon Birimi'ne bildirildi. Yangın üzerine jandarma, bölgede güvenlik önlemi alarak bölgeye şerit çekerken, sabah mahalleye gelen TPAO yetkilileri de kuyudaki maddeden dün numune aldı. Numunelerin yapılan analiz sonuçları geldi. İnceleme sonucunda, kuyudan çıkan yanıcı maddenin yüzde 94'ünun su, yüzde 6'sının ise kaliteli petrol olduğu belirtildi.

Manisa'daki zeytin bahçesindeki su kuyusundan çıkan yanıcı maddede petrol tespit edildi

TPAO REZERV TESPİT ÇALIŞMASI YAPACAK

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, "Bu sahamız Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından sondaj ve arama çalışması için ruhsatlandırılmış bir bölgeydi. Alınan numune sonuçlarına göre sondajdan gelen malzemenin yüzde 94'u su, yüzde 6'sı ise çok kaliteli petrol olarak tespit edildi. TPAO yetkilileri kısa sürede sahaya gelerek bölgede rezerv tespit çalışması için kuyu açma çalışması başlatacak. İnşallah büyük bir oranda rezerve ulaşırız" dedi.

Manisa'daki zeytin bahçesindeki su kuyusundan çıkan yanıcı maddede petrol tespit edildi
Çiftçinin zeytin tarlasında su bulmak için açtığı kuyudan çıkan yanıcı maddede petrol tespit edildi
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Kaynak: DHA

Mustafa Yüksel, Salihli, Petrol, su, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçinin zeytin tarlasında su bulmak için açtığı kuyudan çıkan yanıcı maddede petrol tespit edildi - Son Dakika


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