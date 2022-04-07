Çiftçiye 71 milyon lira destek - Son Dakika
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Çiftçiye 71 milyon lira destek

07.04.2022 10:37
Çiftçiye 71 milyon lira destek

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilde fındık alan bazlı destek ödemelerinin yapıldığını bildirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilde fındık alan bazlı destek ödemelerinin yapıldığını bildirdi. Çiftçiler kimlik numaralarının son hanelerine göre bankadan alabilecek.

Düzce'de toplam 26 bin 950 çiftçi 2021 yılında üretim yaptıkları fındıklarla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek aldı. Bu desteklemeler ile ilgili olarak çiftçilere bir bildiri yayınladı. Fındık alan bazlı destekleme ile 26 bin 950 çiftçiye toplamda 70 milyon 975 bin 95 lira 37 kuruşluk ödemeler bankaya yapıldı. Vatandaşların kimlik numarasının son hanesine göre bankadan ödemelerini alabilecek. - DÜZCE

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Tarımsal yayım ve danışmanlık desteklerine ilişkin usul ve esaslar belli oldu Tarımsal yayım ve danışmanlık desteklerine ilişkin usul ve esaslar belli oldu

Fındık, Çiftçi, Tarım, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçiye 71 milyon lira destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çiftçiye 71 milyon lira destek - Son Dakika
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