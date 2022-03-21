Çiftçiye tam destek, tonlarca tohum ücretsiz dağıtıldı - Son Dakika
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Çiftçiye tam destek, tonlarca tohum ücretsiz dağıtıldı

21.03.2022 14:32
Çiftçiye tam destek, tonlarca tohum ücretsiz dağıtıldı

Sivas'ta çiftçilerin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen proje ile 8.6 milyon değerinde ki 677 ton tohum üreticilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Sivas'ta çiftçilerin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen proje ile 8.6 milyon değerinde ki 677 ton tohum üreticilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Sivas'ta "Üreten Çiftçi Gelişen Sivas" projesi kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde çiftçilere tohum dağıtımı yapıldı. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı. 8.6 milyon değerindeki 677 ton buğday, korunga, yonca, silajlık mısır, kuru fasulye ve yağlık ayçiçeği tohumu üreticilere dağıtıldı.

72 bin dekar alan ekilecek

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, "Mart 21 Nevruz Bayramı baharın müjdecisi. İnşallah bu tohumlarla birlikte bu güzel günde özel günde attığımız 677 ton tohum yaklaşık 72 bin dekara inşallah ekeceğiz. Her zaman ifade ettiğim gibi tarım artık bütün dünyada tıpkı savunma sanayi gibi stratejik öneme sahip alanlardan birisi olarak görülmekte. Bu tescillenmiş oldu. Bu nedenle üretime dayanan milli bir tarım politikası ülkemiz için artık bir tercihten de öte bir zorunluluktur, mecburiyettir. Bu son 2 yılda bunu çok net olarak da gömüş olduk" dedi.

"Kar yılı var yılı dedik, bereket yağdı"

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, " Bugün Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün yine anlamlı bir programında sizlerle bir aradayız. Programın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim bereketli bir yıl verir inşallah. Kar yılı var yılı dedik. Bereket yağdı. İnşallah üreten çiftçimizde verimli bir şekilde üretmeye devam eder" diye konuştu. - SİVAS

Çiftçiye tam destek, tonlarca tohum ücretsiz dağıtıldı
Çiftçiye tam destek, tonlarca tohum ücretsiz dağıtıldı
Çiftçiye tam destek, tonlarca tohum ücretsiz dağıtıldı
Çiftçiye tam destek, tonlarca tohum ücretsiz dağıtıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçiye tam destek, tonlarca tohum ücretsiz dağıtıldı - Son Dakika


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