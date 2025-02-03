Çiftlik Kurdu, Hibe İle Hayvancılığa Adım Attı - Son Dakika
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Ekonomi

Çiftlik Kurdu, Hibe İle Hayvancılığa Adım Attı

Çiftlik Kurdu, Hibe İle Hayvancılığa Adım Attı

Orhan Çeliktaş, hibe desteğiyle büyükbaş hayvan çiftliği kurarak et ticareti yapıyor.

03.02.2025 12:51
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle çiftlik kuran Orhan Çeliktaş, yetiştirdiği büyükbaş hayvanları kurbanlık ve etlik olarak satıyor.

Aslen Tokatlı olan, uzun yıllar İstanbul'da lokanta işleten 57 yaşındaki Çeliktaş, 2018'de hayvancılığa başlamak için lokantasını kapatarak bir arkadaşıyla ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de arazi satın aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla başvurduğu "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"nden 2022'de yararlanmaya hak kazanan, proje kapsamında hibe edilen 3,5 milyon lirayla tesisin yapı malzemeleri ile ekipmanlarını satın alan Çeliktaş, Ağustos 2024'te inşaatı tamamlayıp üretime başladı.

Kentteki besicilerden temin ettiği 50 düve ve boğadan 6 ayda 10 buzağı alan Çeliktaş, yetiştirdiği hayvanları ildeki kasaplara ve kurban pazarlarındaki alıcılara satıyor.

"Hayvanın ruh halinden anlamak, onları sevmek lazım"

Altı çocuk babası Orhan Çeliktaş, AA muhabirine, projeden internette yaptığı araştırmayla haberdar olduğunu söyledi.

Güzel bir sistem kurduklarını anlatan Çeliktaş, "Hayvanların bakımını tek kişi rahatlıkla halledebiliyoruz. Sürüyü 110 başa çıkarmayı hedefliyoruz. Hibe edilen parayla yem karma ve ezme makinesi, gübre pompası, kantar ve inşaat malzemeleri aldık. Üretici için çok iyi bir proje. Başvurmak isteyenler cesur olsunlar. Hayvanın ruh halinden anlamak, onları sevmek lazım. Bakışlarından dertlerini anlayabilmek lazım." diye konuştu.

Çeliktaş, gününün tamamını tesisinde geçirdiğini, izin yapmadığını belirtti.

Erken saatlerde mesaiye başladığını dile getiren Çeliktaş, "Yiyeceklerini verip durumlarını kontrol ediyorum. Akşamüstü ve gece yeniden besliyorum. Üşümesinler diye geceleri gelip ateş yaktığım bile oluyor. Diğer üretici arkadaşlara da bu tip devlet desteklerinden faydalanmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Pazaryeri, bilecik, Çiftlik, Kurban, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftlik Kurdu, Hibe İle Hayvancılığa Adım Attı - Son Dakika

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