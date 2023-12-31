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Çiğ süt işlenmesi için hijyen kuralları süresi uzatıldı - Son Dakika
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Çiğ süt işlenmesi için hijyen kuralları süresi uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle, çiğ süt işletmeleri için belirlenen özel hijyen kurallarına uyum süresi 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldı. Ayrıca, insan tüketimi amacıyla kullanılmayan hayvansal yan ürünlere ilişkin sağlık kuralları da belirlendi.

Çiğ süt işlenmesi için hijyen kuralları süresi uzatıldı
31.12.2023 - 09:41,
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Çiğ sütün işlenmesine yönelik bazı özel hijyen kurallarına uyum konusunda süre uzatımına gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı "Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, süt işletmeleri için çiğ süt işlenmesinde daha önce belirlenen bazı özel hijyen kurallarına uyum süresi 31 Aralık 2028'e uzatıldı.

Öte yandan, yine Bakanlıkça hazırlanan "İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelik, halk ve hayvan sağlığına, gıda ve yem güvenilirliğine yönelik riskleri engellemek veya asgariye indirmek amacıyla insan tüketimine sunulmayan hayvansal yan ürünler ile bunların türev ürünlerine ilişkin sağlık kuralları ile ilgili usul ve esasları belirliyor.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, "Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği" kapsamında hastalık şüphesi bulunan, hastalığı doğrulanan veya hastalığın eradikasyonu amacıyla itlaf edilen hayvanlar ile hastalığın izlenmesi için belirlenen materyallere ilişkin hükmün yürürlüğe giriş tarihi 31 Aralık 2028'e ertelendi.

Kaynak: AA
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Aralık, Tarım, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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