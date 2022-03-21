Çiğli Belediyesinden istihdama dev destek - Son Dakika
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Çiğli Belediyesinden istihdama dev destek

21.03.2022 11:37
Çiğli Belediyesinden istihdama dev destek

Çiğli Belediyesi tarafından, istihdama destek olmak amacıyla başlatılan "İş Garantili İstihdama Destek Projesi" kapsamında iş arayan vatandaşlar ile iş verenler, bilgilendirme seminerinde bir araya gelecek.

Çiğli Belediyesi tarafından, istihdama destek olmak amacıyla başlatılan "İş Garantili İstihdama Destek Projesi" kapsamında iş arayan vatandaşlar ile iş verenler, bilgilendirme seminerinde bir araya gelecek.

İŞ'TE Çiğli Girişimcilik Ofisi'nin organizatörlüğünde hayata geçirilecek İş Garantili İstihdama Destek Projesi'nin ilk bilgilendirme semineri 24 Mart Perşembe günü saat 10.00'da Çiğli Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenecek. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Mesleki Eğitim Müdürü Oktay Üşümez'in yönlendiriciliğini yapacağı seminerde, iş arayan en az lise mezunu ve 18-35 yaş arası vatandaşlar ilgi alanları ve yeteneklerine göre AOSB'de faaliyet gösteren fabrikalarda değerlendirilecek. CNC tezgah operatörü, kaynakçı, Abkant operatörü, film baskı operatörü, soğutma teknisyeni ve elektrik teknisyeni alanlarında 27 hafta sürecek mesleki eğitimler boyunca vatandaşlara sigorta ve bir miktar maaş ödemesi yapılacak. Vatandaşlar, 6,5 aylık sürecin ardından alacakları kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgeleriyle fabrikalarda tam zamanlı çalışmaya devam edebilecek.

Başkan Gümrükçü: "Çiğli'de işsizlik konuşulmayacak"

İşsizlik sorununa Çiğli özelinde kalıcı bir çözüm sağlamak istediklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "İlçemizdeki fiziki ihtiyaçların yanı sıra işsizlik sorununa da çözüm üretmek için çaba harcıyoruz. Özellikle Atatürk Organize Sanayi Bölgesinin potansiyeline doğru yön vermek adına görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Kısa süre içerisinde İŞ'TE Çiğli Girişimcilik Ofisi'mizin öncülüğünde önemli bir projeyi daha hayata geçireceğiz. Bu proje doğrultusunda iş arayan vatandaşlarımız ile iş verenler bir araya gelecek. Taraflar taleplerini birbirleriyle paylaşacak. Projeye dahil olan vatandaşlarımız, yatkınlıklarına göre ilçemizde faaliyet gösteren fabrikalarda mesleki eğitim alarak istihdam zincirine dahil olacak. Şu ana kadarki görüşmelerimizde projeye katkı vereceklerini belirten iş insanlarına teşekkür ediyorum. Diğer iş verenleri de projemize destek olmaya davet ediyorum. Bu sorunu el ele vererek çözebiliriz" dedi. - İZMİR

Çiğli Belediyesinden istihdama dev destek
Çiğli Belediyesinden istihdama dev destek

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Mustafa Kemal Atatürk, Çiğli Belediyesi, Girişimcilik, Çiğli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiğli Belediyesinden istihdama dev destek - Son Dakika


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