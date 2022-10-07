Çimento sektöründeki 9 teşebbüsün Rekabet Kurulu'ndaki sözlü savunması toplantısı 8 Kasım'da yapılacak - Son Dakika
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Çimento sektöründeki 9 teşebbüsün Rekabet Kurulu'ndaki sözlü savunması toplantısı 8 Kasım'da yapılacak

07.10.2022 18:40
Çimento sektöründeki 9 teşebbüsün Rekabet Kurulu'ndaki sözlü savunması toplantısı 8 Kasım'da yapılacak

Rekabet Kurulunun yürüttüğü soruşturma kapsamında çimento sektöründe faaliyet gösteren 9 teşebbüsün sözlü savunma toplantısı 8 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Rekabet Kurulunun yürüttüğü soruşturma kapsamında çimento sektöründe faaliyet gösteren 9 teşebbüsün sözlü savunma toplantısı 8 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye genelinde çimento sektöründe faaliyet gösteren, Baştaş Başkent Sanayi ve Ticaret AŞ, Limak Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, OYAK Çimento AŞ, Votorantim Çimento San. ve Tic. AŞ, As Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. AŞ, Konya Çimento Sanayi AŞ, Küpeliler Endüstri AŞ ve Çimsa Çimento San. ve Tic. AŞ hakkında 4054 sayılı Kanunun ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Sözlü savunma toplantısı, 8 Kasım'da saat 10.30'da yapılacak.

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, "Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ" uyarınca, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 1 Kasım'a kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekiyor.

Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler ise toplantıyı çevrim içi olarak takip edebilecekler. Bu amaçla Rekabet Kurumunun web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekiyor.

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Kaynak: AA

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Rekabet Kurulu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çimento sektöründeki 9 teşebbüsün Rekabet Kurulu'ndaki sözlü savunması toplantısı 8 Kasım'da yapılacak - Son Dakika

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