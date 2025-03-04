Çin 2025’e Ekonomik Hedeflerle Hazırlanıyor

Ekonomi

CGTN, Çin'in 2025 yılında kendini ekonomik kalkınmaya nasıl hazırladığına ilişkin makale yayımladı.

Çinli medya şirketi CGTN, hedefli teşvik önlemleri ve üst düzey politika çerçeveleri içeren bir bileşim sayesinde Çin'in 2025 yılında kendini ekonomik kalkınmaya nasıl hazırladığına ilişkin ayrıntılara değinen bir makale yayımladı.

Makalede şu ifadelere yer verildi: "Çin ekonomisi geçen yılın Eylül ayından itibaren kayda değer bir atılım gösterirken dördüncü çeyrekte görülen güçlü GSYH performansı gibi birçok ekonomik veri, 2025 yılına güçlü bir başlangıç yapacağının sinyallerini vermiştir. Çin Yeni Yılı boyunca devam eden bu ivmenin arkasında Çin ekonomisindeki yapısal zorlukların üstesinden gelmeyi ve ekonomik büyüme sağlayacak yeni itici güçler oluşturmayı hedefleyen bir dizi teşvik önlemi ve üst düzey politika tasarısı vardı. Bununla birlikte değişen küresel koşullar Çin'in ekonomik istikrarı üzerindeki baskıları artırdığı için yakalanan bu ivme gittikçe güçlenen dalgalanmalar bağlamında gerçekleşiyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, değişen dış ortamın olumsuz etkileri şiddetlenirken Çin'in ekonomik faaliyetlerinin hala zorluklar ve sorunlarla yüzleşmeye devam ettiğini bir makalede kaleme aldı.

Qiushi Journal'da yayımlanan makaleye göre, Çin ekonomisi aynı zamanda sağlam bir temel, çok sayıda güçlü yön, üstün dayanıklılık ve çok büyük potansiyelle desteklenmektedir ve uzun vadeli büyümeye yönelik destekleyici koşullar ve temel eğilim aynı kalmıştır.

Dış riskler ile yurt içi fırsatlar arasında denge kurmak anlamına gelen bu çift gerçeklik ortamının üstesinden gelmek Çin'in 2025 stratejisinin en önemli unsurudur çünkü bu yıl bir yandan Çin ulusunun yüksek kaliteli kalkınmaya imza atmaya, teknolojik inovasyonu geliştirmeye ve sürdürülebilir ekonomik reformları güçlendirmeye yönelik çabalarına rehberlik eden stratejik bir yol haritası olan 14'üncü Beş Yıllık Plan'ın (2021-2025) bitişini simgelerken diğer yandan değişen küresel ve yerel zorluklar arasında Çin'in bir sonraki büyüme dönemine şekil verecek 15'inci Beş Yıllık Plan'ın (2026-2030) başlangıcına zemin hazırlamaktadır.

Etkin piyasa ile proaktif yönetişim arasındaki uyumu sağlamak

Başkan Xi, yayımlanan makalesinde etkin piyasa ile iyi işleyen bir hükümet arasındaki ilişkiyi koordine etmenin çok önemli olduğunu, hükümetin gerektiğinde kararlı adımlar atması gerektiğini ama ne zaman müdahaleden kaçınacağını da bilmesi gerektiğini vurguladı.

Çin'in yakın dönemdeki politika hamleleri bu odaklanma yaklaşımına örnek oluşturdu. Çin'in en üst düzey ekonomik planlama kuruluşu olan National Development and Reform Commission (NDRC) Ocak ayında tüm yerel yönetimleri ve bakanlıkları birleşmiş ulusal piyasaya entegrasyonlarını hızlandırmaya ve piyasanın gelişimini etkin bir şekilde desteklemeye teşvik etmeyi amaçlayan, birleşik bir ulusal piyasa inşa etmeye yönelik bir kılavuz yayımladı.

Bu kılavuzun piyasa işlemlerinin maliyetlerini düşürmeye, teknolojik inovasyona ve iş geliştirmeye elverişli bir piyasa ortamı oluşturmaya ve rekabetçi avantajları güçlendirmeye yardımcı olması beklenmektedir.

Bu tür yapısal reformlar; Çin'in ekonomik evriminin kısa vadeli çözümler yerine inovasyonu ve üretkenliği teşvik etmeye bel bağladığı yönündeki ekonomistler arasındaki gittikçe güçlenen uzlaşıyla aynı doğrultudadır ve birleşik piyasa girişiminin sistem verimliliğine odaklanması bu değişimi örnekliyor.

Resmi verilere göre, Çin'in 2024'teki GSYH'si 2023'e göre yüzde 5 artarak 134,9 trilyon yuana (18,77 trilyon dolara) yükseldi." - İSTANBUL