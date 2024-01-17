 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin Başbakanı, AB'ye yüksek teknoloji ürünlerine ihracat kısıtlamalarının gevşetilmesi çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Başbakanı, AB'ye yüksek teknoloji ürünlerine ihracat kısıtlamalarının gevşetilmesi çağrısı yaptı

Çin Başbakanı Li Çiang, AB'ye yüksek teknoloji ürünlerine ihracat kısıtlamalarını gevşetme ve kısıtlayıcı ekonomik önlemler ve ticaret tedbirleri konusunda ihtiyatlı davranma çağrısında bulundu. Li, AB'nin ekonomik ve ticari meselelerde adil, şeffaf ve normlara uygun hareket etmesini, Çinli şirketlere eşit davranmasını beklediklerini ifade etti. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise, AB'nin Çin ile ekonomik bağları koparmayı istemediğini, iklim değişikliği ile mücadele, Dünya Ticaret Örgütünün reformu ve halklar arasında kültürel etkileşimlerin geliştirilmesi için birlikte çalışmayı istediğini vurguladı.

Çin Başbakanı, AB\'ye yüksek teknoloji ürünlerine ihracat kısıtlamalarının gevşetilmesi çağrısı yaptı
17.01.2024 - 19:29,  Güncelleme: 19:34
Abone Ol

Çin Başbakanı Li Çiang, Avrupa Birliğine (AB) yüksek teknoloji ürünlerine ihracat kısıtlamalarını gevşetme ve kısıtlayıcı ekonomik önlemler ve ticaret tedbirleri konusunda ihtiyatlı davranma çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Li, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısı marjında bir araya geldi.

AB'nin ekonomik ve ticari meselelerde adil, şeffaf ve normlara uygun hareket etmesini, Çinli şirketlere eşit davranmasını beklediklerini ifade eden Li, yüksek teknoloji ürünlerine getirilen ihracat kısıtlamalarının gevşetilmesini istedi.

Li, ikili ticareti daha dengeli hale getirmek için ortak çaba göstermeyi umduklarını, Çin'in iç piyasadaki talebe uygun olarak Avrupa'dan daha fazla ürün ithal etmek istediğini belirterek, "Çin, serbest ticaret, adil rekabet, açıklık ve işbirliği gibi piyasa ekonomisi normlarına uyum konusunda Avrupa ile birlikte çalışmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Çin Başbakanı, AB'yi kısıtlayıcı ekonomik önlemler ve ticaret tedbirleri konusunda ihtiyatlı davranmaya davet etti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise, AB'nin Çin ile ekonomik bağları koparmayı istemediğini, iklim değişikliği ile mücadele, Dünya Ticaret Örgütünün reformu ve halklar arasında kültürel etkileşimlerin geliştirilmesi için birlikte çalışmayı istediğini vurguladı.

Çin ile Avrupa arasında, AB Komisyonunun Ekim 2023'te Çin'den ithal elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon soruşturması başlatmasının ardından ticaret alanında gerilimler ortaya çıkmıştı.

Çin de, bu ayın başında Avrupa'dan ithal konyak ürünlerine anti-damping soruşturması başlatmıştı.

Öte yandan Çin ile AB ülkeleri arasında 2022'de 400 milyar avroya (yaklaşık 427 milyar dolar) ulaşan ticaret açığı, Brüksel'in ilişkilerde sorun olarak gördüğü alanların başında geliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, İhracat, Avrupa Birliği, Çin, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin Başbakanı, AB'ye yüksek teknoloji ürünlerine ihracat kısıtlamalarının gevşetilmesi çağrısı yaptı - Son Dakika


20:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:01
Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25
TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
18:59
Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı

Son Dakika
20:02 Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:01 Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25 TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
18:59 Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25 Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:25 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 20:53:39. #1.12#
SON DAKİKA: Çin Başbakanı, AB'ye yüksek teknoloji ürünlerine ihracat kısıtlamalarının gevşetilmesi çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement