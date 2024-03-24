Çin Başbakanı Yabancı Yatırımcılara Destek Verecek

Ekonomi

Çin Başbakanı Li Çiang, yabancı yatırımcıların ülkede karşılaştığı sorunların ve piyasaya erişimde yaşadıkları sıkıntıların aşılması için adım atacaklarını bildirdi.

Başbakan Li, Pekin'de düzenlenen Çin Kalkınma Forumu'nda, uluslararası iş dünyasının temsilcilerine hitap etti.

Hükümetin, işletmelerin sıklıkla dile getirdiği; piyasaya erişim, kamu ihale düzenlemeleri ve sınır aşırı veri transferine ilişkin engellerle ilgili sorunları dikkatle incelediğini belirten Li, "Bazı sorunlar çözüldü. Bazıları için uygun düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Li, hükümetin, iş dünyasına yönelik hizmetleri daha etkin hale getireceğinin ve her türden işletmelerin yasal hak ve çıkarlarını koruyacağının altını çizerek, "Daha açık bir Çin'in dünyada daha fazla kazan-kazan işbirliği fırsatı sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Makroekonomik politikaların, sanayideki dönüşümün, kentleşme dinamiklerinin ve yeşil ekonomiye geçişin küresel yatırımcılara yeni fırsatlar sağlayacağını vurgulayan Li, "Çin'in uzun dönemli ekonomik büyümesini sürdürecek temeller değişmedi." ifadesini kullandı.

"Kentleşme iç talepte büyük artış yaratacak"

Li, Çin'de kentlere göçün ve nüfus artışının, zayıflayan iç talebi ve tüketici harcamalarını yukarı çekme potansiyeli taşıdığına dikkati çekerek, halen 1,4 milyarlık Çin nüfusunun yaklaşık yarısının kentlerde daimi ikamet ettiğini, bu rakamın gelişmiş ülkelerde ortalama yüzde 80'lerde olduğunu kaydetti.

Halihazırda kentlere göç etmiş nüfusa kalıcı ikamet sağlamaya öncelik vereceklerinin altını çizen Li, "Çin'in kentleşme oranın artması hala büyük potansiyel taşıyor. Kentleşme, konut, eğitim, sağlık ve yaşlı bakım hizmetlerine yönelik talepte büyük artış yaratacak." değerlendirmesinde bulundu.

Li, makroekonomik istikrar konusunda, "Çin'de fiyat seviyesi (enflasyon) şu anda görece düşük ve merkezi hükümetin borçlanma düzeyi de yüksek değil. Bu makro ekonomik politikalar için geniş manevra alanı sağlıyor." görüşünü dile getirdi.

Gayrimenkul sektöründeki kriz ve yerel yönetimlerin borç problemlerine yönelik endişelere ilişkin Li, sahadaki durumun sanıldığı kadar vahim olmadığına, yakın zamanda uygulanan tedbirlerin olumlu sonuçlar verdiğine işaret etti.

Li, merkezi hükümetin 2024 bütçesinde 1 trilyon dolar (yaklaşık 140 milyar dolar) değerinde "ultra-uzun vadeli" devlet tahvili çıkaracağını belirterek, bu ve diğer tedbirlerin finansman maliyetlerini istikrarlı şekilde düşüreceğini öngördüklerini aktardı.

"Endüstriyel dönüşüm yeni fırsatlar sağlayacak"

Çin'in imalat sanayisindeki dönüşümün büyük ölçekli bir yenilenmeyi getireceğini, yapay zeka, biyo-medikal imalat, uzay uçuşu ve kuantum teknolojileri gibi yükselen endüstrilerin gelişiminin hızlanacağını ifade eden Li, "Çin, ileri imalat teknolojisinin omurgasını oluşturacağı modern bir endüstriyel sistem inşa ediyor. Bu da dünyaya yeni fırsatlar sağlayacak." dedi.

Li, ulusal karbon piyasasını bu yıl yeni sektörlere açacaklarının, rüzgar, güneş, biyo-kütle ve okyanus enerjisi gibi yeni kaynakları geliştirerek yeşil dönüşüm hamlesinin kararlılıkla sürdüreceklerinin altını çizdi.

Uluslararası ortamdaki derin değişimlere karşın Çin ekonomisinin bugün dünya ekonomisiyle her zamankinden daha fazla entegre olduğunu dile getiren Li, "Dünyanın her yerindeki şirketleri, Çin'de yatırım yapmaya ve iş kurmaya, ülkenin sürekli kalkınmasının sağladığı büyük fırsatları kucaklamaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çin'in ana ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonunun (NRDC) Direktörü Çıng Şancie de yabancı işletmelerin iç piyasaya erişimi için katma değerli telekomünikasyon hizmetlerinden genetik teşhis ve terapi teknolojilerine, farklı sektörlerde pilot uygulamalar başlatacaklarını duyurdu.

Çin Kalkınma Forumu'na, bu yıl aralarında ABD'den teknoloji şirketi Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, çip üreticileri Qualcomm, Micron ve Güney Koreli SK Hynix'in CEO'larının olduğu iş dünyası temsilcileri konuk olarak katıldı.