ÇİN Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 55'inci yıl dönümünde, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin karşılıklı siyasi güven temelinde geliştiğini belirterek, "Yarım asrı aşkın bir gelişme ve olgunlaşma sürecinden geçmiş olan ikili ilişkilerimizin temelleri giderek sağlamlaşmıştır" dedi.

Büyükelçi Jiang Xuebin, Çin ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 55'inci yıl dönümü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu. Büyükelçi Xuebin, "Çin ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 55'inci yıl dönümünün sonu yaklaşırken hem geçmişe dönüp bakmalı hem de geleceğe de geniş bir perspektiften yaklaşmalı, ikili ilişkilerimizin ve somut iş birliğimizin gelişim yönünü doğru belirlemeliyiz. Çin-Türkiye ilişkilerinin temeli her zaman karşılıklı siyasi güvende yatmaktadır. Yarım asrı aşkın bir gelişme ve olgunlaşma sürecinden geçmiş olan ikili ilişkilerimizin temelleri giderek sağlamlaşmıştır. Özellikle son yıllarda, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik liderliğinde Çin-Türkiye ilişkileri sağlıklı ve istikrarlı biçimde gelişmektedir. Geçen yıl iki ülke liderleri Tianjin'de başarılı bir görüşme gerçekleştirmiş, birbirlerinin temel çıkarlarını ve önemli hassasiyetlerini ilgilendiren konularda önemli mutabakatlara varmıştır. Görüşmede, yeni enerji, 5G ve biyomedikal alanlarını gibi yeni iş birliği alanları belirlenerek ikili ilişkilerimizin geleceğine yön verilmiştir. Birkaç gün önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi ve Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da düzenlenen Liderler Zirvesi sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmiş ve iki ülke liderlerinin önemli mutabakatlarını hayata geçirme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etmiştir. İnanıyorum ki, liderlerimizin vardığı önemli mutabakatları kararlılıkla hayata geçirerek karşılıklı siyasi güvenimizi sürekli pekiştirdiğimiz sürece, Çin-Türkiye ilişkileri mutlaka umutla dolu bir geleceğe kavuşacaktır" diye konuştu.

'ÇİN-TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİ DOLU BİR GELECEĞE KAVUŞACAKTIR'

Büyükelçi Xuebin, Çin-Türkiye iş birliğinin sürekli büyüdüğünü ve geliştiğini ifade ederek, "Geçtiğimiz 55 yılda iki ülke arasındaki somut iş birliği güçlü bir gelişme ivmesi korumuş, özellikle son yıllarda büyük bir sıçrama kaydetmiştir. Çin, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumuna yerleşmiştir. Türk tarafının açıkladığı istatistiklere göre, bu yılın ilk dokuz ayında Türkiye'nin Çin'e ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41 artarak yaklaşık 3 milyar dolara ulaşmış, ihracattaki artış hızı ithalatın çok üzerine çıkmıştır. Bu dönemde tarım ürünleri ihracatı yüzde 22 artarken su ürünleri ihracatı ise yaklaşık üç katına çıkmıştır. Bu yılın ilk sekiz ayındayaptığı 322 milyon dolar doğrudan yatırımla Çin, Türkiye'ye en fazla uluslararası doğrudan yatırım (UDY) yapan 6'ncı ülke konumuna yükselmiştir. Kısa süre önce iki ülkenin Enerji Bakanlıkları, toplam 15 milyar dolar tutarında yenilenebilir enerji iş birliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalayarak Çin-Türkiye arasındaki yeşil ekonomi ve ticaret iş birliğine yeni bir ivme kazandırmıştır. Bu yıl Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turist sayısı da yüzde 40 artışla rekor kırarak 500 bini aşmıştır. İnanıyorum ki kalkınma stratejilerinin entegrasyonunu güçlendirip ortak çıkar pastasını sürekli olarak büyüttüğümüz sürece, Çin-Türkiye iş birliği mutlaka canlılıkla dolu bir geleceğe kavuşacaktır" dedi.

'ÇİN-TÜRKİYE DOSTLUĞU KÖKLÜ BİR GEÇMİŞE SAHİPTİR'

Büyükelçi Xuebin, "Çin ve Türk öteden beri karşılıklı anlayışı ve dostluk bağlarını güçlendirmeyi arzu etmektedir. Çin-Türkiye dostluğu köklü bir geçmişe sahip ve halkların gönlünde kök salmıştır. Türkiye'nin tanınmış araştırma şirketi Betimar'ın yakın zamanda yaptığı kamuoyu yoklamasına göre Türk halkının büyük çoğunluğu, özellikle gençlerin yaklaşık yüzde 90'ı Çin-Türkiye iş birliğinin derinleştirilmesini desteklemektedir. Türkiye'nin farklı bölgelerine yaptığım her ziyarette bunu daha daha derinden hissediyorum. İnanıyorum ki, daha çok karşılıklı ziyaret ve etkileşim yaparak karşılıklı anlayışımızı pekiştirdiğimiz sürece, Çin-Türkiye dostluğu dinamizmle dolu bir geleceğe kavuşacaktır. Elbette her ülkenin kendine özgü koşulları, tarihi ve kültürü vardır. Bu nedenle ülkeler arasında zaman zaman görüş ayrılıklarının ve sürtüşmelerin yaşanması kaçınılmazdır. Çin ve Türkiye de bu bakımdan istisna değildir. Önemli olan, peşin hükümleri ve önyargıları bir kenara bırakarak farklılıkları doğru bir yaklaşımla ele almak, karşı karşıya gelmek yerine diyaloğu tercih etmek ve anlaşmazlıkları iş birliği yoluyla aşmaktır."

'YÜKSEK KALİTELİ İŞ BİRLİĞİMİZİ İLERLETMEYE HAZIRIZ'

Çin'in 15'inci 5 Yıllık Plan döneminin ilk yılının dolmak üzere olduğunu hatırlatan Büyükelçi Xuebin, "Çin ekonomisi, yenilikçi, kaliteli ve olumlu bir gelişme eğilimini sürdürerek güçlü dayanıklılığını ve dinamizmini ortaya koymaktadır. Çin Komünist Partisi 20'nci Merkez Komitesi'nin Beşinci Genel Kurul Toplantısı'nda, Parti'nin kapsamlı ve sıkı biçimde yönetilmesinin kararlılıkla sürdürülmesine yönelik önemli stratejik düzenlemeler yapılmıştır. Çin, yüksek kaliteli Parti yapılanmasıyla yüksek kaliteli kalkınmaya öncülük ederek 'Çin'in Başarılı Yönetişimi' ile dünyanın kalkınmasına daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik kazandırmaktadır. Türkiye de 2053 Vizyonu doğrultusunda yeşil dönüşüm ve dijitalleşme sürecini ilerleterek Sanayi dönüşümünü hızlandırmaktadır. Çin-Türkiye iş birliği gemisinin rüzgarı arkasına alıp dalgaları aşarak durmaksızın ilerlemesine ivme kazandırmak üzere, Türk tarafıyla el ele verip liderlerimizin vardığı önemli mutabakatları kapsamlı bir şekilde hayata geçirmeye, bulutların görüşümüzü engellemesine izin vermeyecek, kararlılıkla ve uzun vadeli bakış açısıyla kalkınma stratejilerimizi entegre etmeye, Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde yüksek kaliteli iş birliğimizi ilerletmeye hazırız" dedi.