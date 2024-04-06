Çin'de Çingming Bayramı'nda yapılan seyahatler arttı

Çin'de geleneksel Çingming Bayramı'nın kutlandığı 4-6 Nisan'da ülke içinde yapılan seyahatlerin sayısı, Kovid-19 salgını öncesinin üzerine çıktı.
Çin Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, üç günlük tatilde ülke içinde 119 milyon seyahat yapıldı.
Seyahatlerin sayısı, Kovid-19 salgının öncesindeki 2019 yılına kıyasla yüzde 11,5 arttı.
Tatil döneminde 53,95 milyar yuana (7,6 milyar dolar) ulaşan iç turizm gelirleri de 2019'a göre yüzde 12,7 artış kaydetti.
Çinliler, "Mezar Süpürme Günü" olarak da anılan Çingming Bayramı'nda aile büyüklerinin kabirlerini ziyaret edip temizleyerek onları anıyor.
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Giresun'un Alucra ilçesinde bir üreticiye ait arı kovanları ayıların saldırısı sonucu zarar gördü. Karaağaç Mahallesi'nde bulunan bahçeye giren ayılar, kovanları parçalayarak 107 arı kovanının zarar görmesine ve yaklaşık 800 kilogram balın ziyan olmasına neden oldu. Üretici Halit Akın, devletin ilgili kurumlarından mağduriyetlerinin giderilmesi için destek beklediklerini belirtti.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, Erzincan'da berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşanıyor. Bayrama bakımlı ve saç tıraşını olmuş bir şekilde girmek isteyen vatandaşlar, gece geç saatlere kadar hizmet veren berber ve kuaförlere akın ediyor. Bazı berberler ise randevusuz müşteri kabul etmiyor. Berberlik yapan Emin Yeniçeri, vatandaşlara bayram tıraşını son güne bırakmamaları uyarısında bulundu ve herkesin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutladı.
Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle birçok tatilci, Edremit Körfezi'ndeki tesisleri tercih etti. İstanbul ve Bursa gibi büyükşehirlerden gelen ziyaretçiler, Akçay ve Güre kavşaklarında uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ve jandarma ekipleri, trafiği düzenlemek için sinyalizasyonu devre dışı bıraktı.
Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, Köy ve Mahalle Muhtarlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Kaymakam Okumuş, 5 yıl süresince ilçe ve köylerine hizmet eden İl Genel Meclis Üyeleri ile Muhtarlara teşekkür ederek plaket takdim etti.
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