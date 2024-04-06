Çin'de Çingming Bayramı'nda yapılan seyahatler arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Çin'de Çingming Bayramı'nda yapılan seyahatler arttı

Çin'de geleneksel Çingming Bayramı'nın kutlandığı 4-6 Nisan'da ülke içinde yapılan seyahatlerin sayısı, Kovid-19 salgını öncesinin üzerine çıktı. Üç günlük tatilde 119 milyon seyahat gerçekleşti ve seyahatlerin sayısı yüzde 11,5 arttı. İç turizm gelirleri ise yüzde 12,7 artış kaydetti.

06.04.2024 20:03  Güncelleme: 20:06
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Çin'de geleneksel Çingming Bayramı'nın kutlandığı 4-6 Nisan'da ülke içinde yapılan seyahatlerin sayısı, Kovid-19 salgını öncesinin üzerine çıktı.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, üç günlük tatilde ülke içinde 119 milyon seyahat yapıldı.

Seyahatlerin sayısı, Kovid-19 salgının öncesindeki 2019 yılına kıyasla yüzde 11,5 arttı.

Tatil döneminde 53,95 milyar yuana (7,6 milyar dolar) ulaşan iç turizm gelirleri de 2019'a göre yüzde 12,7 artış kaydetti.

Çinliler, "Mezar Süpürme Günü" olarak da anılan Çingming Bayramı'nda aile büyüklerinin kabirlerini ziyaret edip temizleyerek onları anıyor.

Kaynak: AA

Tatil, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'de Çingming Bayramı'nda yapılan seyahatler arttı - Son Dakika

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