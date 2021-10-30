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Çin'de dokunan yaklaşık 600 yıllık halı, Fransa'da 5,4 milyon dolara satışa çıkacak - Son Dakika

Çin'de dokunan yaklaşık 600 yıllık halı, Fransa'da 5,4 milyon dolara satışa çıkacak

30.10.2021 15:35
Çin'de dokunan yaklaşık 600 yıllık halı, Fransa'da 5,4 milyon dolara satışa çıkacak

Çin'in Ming Hanedanlığı'na ait olduğu bilinen yaklaşık 600 yıllık halı, Paris'teki Christie's müzayedesinde satışa çıkacak. Bu halı için 5,4 milyon dolar isteniyor. Halıda imparatorluğun gücünü simgeleyen beş pençeli ejderha motifleri bulunuyor.

South China Morning Post'un haberine göre, 23 Kasım'da Paris'te düzenlenmesi planlanan Christie's müzayedesinde 16. yüzyılda dokunduğu tahmin edilen Çin'deki Ming Hanedanlığı döneminden (1384-1644) kalma halı, 4,8 ila 5,4 milyon ABD dolarına satışa sunulacak.

İMPARATORLARIN TAHTININ ALTINA SERİLİYORDU

Müzayede yetkilileri, 5x4 metre ölçülerindeki halının imparator tahtı altındaki zemini kapladığını ve halının hükümdarın göklerle bağlantısını gösterdiğini ifade etti. Halının üzerinde, beş pençeli ejderha ve üzerlerinde bulutların olduğu görülüyor. Ejderhaların imparatorluğun gücünü simgelediği belirtiliyor.

Çin'de dokunan yaklaşık 600 yıllık halı, Fransa'da 5,4 milyon dolara satışa sunulacak

MÜZAYEDEDE 55 TARİHİ HALI DAHA SATIŞA SUNULACAK

Christie's halı ve kilim uzmanı Louise Broadhurst, halının bu zamana kadar sağlam kalmasının bir başarı olduğunu aktararak, eseri satışa sunma fırsatına sahip olmaktan onur duyduğunu belirtti. Müzayedede, söz konusu halı ile birlikte Ming Hanedanlığı'na ait 39 halı ve imparatorluk ejderhası motifli 16 halının satışa sunulacağı kaydedildi.

Uzmanlar Ming imparatorları için yüzlerce halı dokunduğuna inanıyor, ancak halıların çeşitli zamanlarda kaybolduğunu veya yok edildiğini ifade ediyor. Ming Hanedanlığı'na ait başka bir imparatorluk halısı, 2020'de, New York'ta bir Christie's müzayedesinde 1,7 milyon ABD dolarına satılmıştı.

Çin'de dokunan yaklaşık 600 yıllık halı, Fransa'da 5,4 milyon dolara satışa çıkacak

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Kasım, Paris, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çin'de dokunan yaklaşık 600 yıllık halı, Fransa'da 5,4 milyon dolara satışa çıkacak - Son Dakika Ekonomi


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