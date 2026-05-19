Çin'de Elektrik Tüketimi Yüzde 6 Arttı

19.05.2026 18:10
Çin'in elektrik tüketimi nisan ayında yıllık yüzde 6 artarak 820,5 milyar kWh'ye ulaştı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi, 2026 yılı nisan dönemine ait elektrik tüketimi verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede bu dönemde elektrik tüketimi yıllık bazda yüzde 6 artarak 820,5 milyar kilovatsaate ulaştı.

Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yıllık yüzde 2 artışla 11,2 milyar kilovatsaate, imalat sanayisini içeren ikincil iş kollarında yüzde 5,3 artışla 558,4 milyar kilovatsaate, ticaret, ulaştırma, gayrimenkul, finans ve hizmetleri kapsayan üçüncül iş kollarında ise yüzde 8,9 artışla 151,7 milyar kilovatsaate çıktı.

Hane halkı elektrik tüketimi de aynı dönemde yüzde 6 artışla 99,2 milyar kilovatsaat olarak kaydedildi.

Yılın ilk 4 ayındaki elektrik tüketimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 3,33 trilyon kilovatsaat oldu.

Çin'de elektrik tüketimi, 2025'te 10,4 trilyon kilovatsaate ulaşarak, ilk kez bir yılda 10 trilyon kilovatsaat barajını aşmıştı.

Kaynak: AA

18:10
