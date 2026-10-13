Çin'de elektrikli araç ihracatında vergi iadesi yüzde 9'a çekildi, fiyatlar artabilir - Son Dakika
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Çin'de elektrikli araç ihracatında vergi iadesi yüzde 9'a çekildi, fiyatlar artabilir

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Çin, elektrikli araç ihracatında vergi iadesini yüzde 13'ten yüzde 9'a indirdi; içten yanmalı araçlarda yüzde 13'lük oran korundu. Uygulamanın Çinli üreticilerin maliyetlerini artırması ve dış pazarda Çin yapımı araç fiyatlarını yükseltmesi bekleniyor.

Çin'de elektrikli araçların ihracatında uygulanan vergi iadesi oranının düşürüleceği bildirildi.

Maliye Bakanlığı ve Devlet Vergi İdaresi, "yeni enerji aracı" (NEV) olarak adlandırılan, şarj edilebilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçları için yeni ihracat vergi iadesi oranlarını açıkladı.

Buna göre, elektrikli araçların ihracatındaki vergi iadesi oranı yüzde 13'ten yüzde 9'a düşürüldü. İçten yanmalı motorlu araçlar için ise yüzde 13'lük vergi iadesi oranı sabit bırakıldı.

Elektrikli araçlara düşük vergi iadesi uygulanmasının Çinli otomobil üreticilerinin maliyetlerini yükselteceği ve dış piyasalarda Çin yapımı araçların fiyatlarının artıracağı öngörülüyor.

Elektrikli araçlar, son dönemde Çin'in büyüyen ihracatının önemli bir motoru olmuştu. Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin (CAAM) verilerine göre, 2026'nın ilk 9 ayında Çinli üreticiler 8,2 milyon araç ihraç ederken bunun yüzde 48,8'ini elektrikli araçlar oluşturdu.

Çin'in elektrikli araç ihracatı, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 160 artarak 571 bine ulaşırken aynı dönemde içten yanmalı motorlu araçların ihracatı yüzde 12 artışla 482 bine yükseldi.

Yeni enerji ürünleri ihracatında vergi iadeleri kesiliyor

Çin'de "yeni enerji" sınıfı üç ürün kategorisinde vergi iadelerinin kesildiği gözleniyor. Daha önce lityum-iyon bataryaların ihracatında ödenen vergi iadesi oranı yüzde 13'ten önce yüzde 9'a ardından yüzde 6'ya indirilmişti. Güneş enerjisi donanımları ihracatında ödenen vergi iadesi ise Aralık 2026'da kaldırılmıştı. Bataryalardaki vergi iadesinin de Ocak 2027'de kaldırılması planlanıyor.

Çin, son dönemde başta bu üç kategorideki ürünler olmak üzere kritik endüstrilerde devlet teşvikleriyle yarattığı kapasite fazlası üretimi dış pazarlara ihraç ederek bu ülkelerde fiyatları düşürdüğü ve yerli sanayi için haksız rekabete yol açtığı eleştirilerine konu oluyordu.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiOtomobilEkonomiEnerjiSon Dakika

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