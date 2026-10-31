Çin'de imalat PMI ekimde 49,3'e indi, imalat dışı PMI da 49,7'ye geriledi - Son Dakika
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Çin'de imalat PMI ekimde 49,3'e indi, imalat dışı PMI da 49,7'ye geriledi

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Çin'de imalat sanayi PMI ekimde 0,8 puan azalarak 49,3'e, imalat dışı PMI 0,5 puan azalarak 49,7'ye geriledi; her iki sektörde aktivite yeniden daraldı. NBS istatistikçisi Huo Lihui, düşüşte iç talebin gerilemesi ve uluslararası koşulların karmaşıklığının etkili olduğunu belirtti.

Çin'de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde geçen aya kıyasla 0,8 puan azalarak 49,3'e, imalat dışı PMI endeksi de 0,5 puan azalarak 49,7'ye geriledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) imalat sanayi ve imalat dışı PMI'ye ilişkin ekim ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, imalat ve imalat dışı sektörlerdeki aktivite, geçen ay genişleme seyrine girmesinin ardından yeniden daralma seyrine döndü.

İmalat PMI 0,8 puan azalarak 49,3'e gerilerken üretim alt endeksi 1,9 puan azalarak 49,8, yeni siparişler alt endeksi ise 1,1 puan azalarak 49,4 oldu.

İmalat sanayi PMI, Aralık 2025'te 50,1'e yükselerek 8 ay sonra ilk kez genişleme seyrine girmişti. Endeks, ocakta 0,8 puan, şubatta 0,3 puan azalarak 49'a gerilemiş, martta 1,4 puan artarak 50,4'e yükselmişti. Nisanda 0,1, mayısta 0,3 puan gerileyen endeks, haziranda 0,3 puan artarak yeniden genişleme seyrine girmişti. Temmuzda 1,1 puan azalarak 49,2'ye gerileyen endeks, ağustosta ise 0,6 puan artarak 49,8 olmuştu. Endeks, eylülde 0,3 puan artarak 50,1 olmuş ve yeniden genişleme seyrine girmişti.

İmalat dışı PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI endeksi de ekimde 0,5 puan azalarak 49,7'ye geriledi. İmalat dışı ekonomik aktivite de eylülde genişleme seyrine girmesinin ardından yeniden daralma seyrine döndü.

İmalat dışı PMI, Aralık 2025'te 50,2 ile yılı genişleme bölgesinde tamamladıktan sonra ocakta 49,4'e gerilemiş, şubatta 49,5'e, martta ise 50,1'e yükselmişti. Nisanda 49,4'e gerileyen endeks, mayısta 50,1'e, haziranda 50,2'ye çıkarak genişleme seyrine girmişti. Endeks, temmuzda 1,2 puan gerileyerek 49 olmuş, ağustosta ise sabit kalmıştı. Eylülde 1,2 puan artışla 50,2'ye yükselen endeks, yeniden genişleme seyrine girmişti.

"Sonuçlarda iç talebin gerilemesi ve uluslararası koşullardaki karmaşıklık etkili oldu"

NBS istatistikçisi Huo Lihui, "Ekim ayı başındaki Ulusal Gün haftası tatili öncesinde artan iç talebin ay boyunca gerilemesi ve uluslararası koşulların karmaşıklığını sürdürmesi imalattaki düşüşte etkili oldu." değerlendirmesini yaptı.

Yüksek teknoloji imalatı alt endeksinin 51,3, donanım imalatı alt endeksinin 50,6 ile genişleme seyrinde olduğuna işaret eden Huo, yükselen endüstrilerin büyüme ivmesini sürdürdüğünü, bunun yeni kalite üretici güçlerin gelişimini sürdürdüğünü gösterdiği yorumunu yaptı.

İmalat ve imalat dışı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin satın alma yöneticilerinin verdiği bilgilerle hazırlanan PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerde artışa, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiEkonomiDünyaSon Dakika

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