Çin'de Konut Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

18.05.2026 16:20
Nisan 2026'da Çin'deki konut fiyatları, gayrimenkul yatırımlarındaki azalmayla düşüş gösterdi.

Çin'de gayrimenkul yatırımları ve satışlardaki azalmaya bağlı olarak konut fiyatlarındaki düşüş nisanda da devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Nisan 2026'da ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentin çoğunda yeni ve ikinci el konut fiyatları geriledi.

Yeni konut fiyatları, Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'ın dahil olduğu "birinci kuşak kentler"de yıllık yüzde 2,1, "ikinci kuşak"taki 31 büyük ölçekli kentte yüzde 3,3, "üçüncü kuşak"taki 35 orta ölçekli kentte yüzde 4,1 azaldı.

Ülkenin en büyük nüfusa sahip kenti Şanghay'da yeni konut fiyatları yüzde 3,7 artarken şehir, birinci kuşak kentler arasında istisna oluşturdu.

İkinci el konut fiyatları ise birinci kuşak kentlerde yıllık yüzde 6,8, ikinci kuşak kentlerde yüzde 5,9 ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 6,3 geriledi.

Yeni konut fiyatları Nisan 2022'den beri geriliyor

Çin'de yeni konut fiyatları Nisan 2022'den bu yana geriliyor. Kovid-19 salgını sonrası gayrimenkul yatırımlarında ve emlak piyasasında başlayan gerileme konut fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Ülkede gayrimenkul yatırımları 2023'te yüzde 9,6, 2024'te yüzde 10,6 ve 2025'te yüzde 17,2 geriledi. Yatırımlar, 2026'nın 4 ayında da yüzde 13,7 azaldı.

