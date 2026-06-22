Çin'de kredi faiz oranları sabit kaldı - Son Dakika
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Çin'de kredi faiz oranları sabit kaldı

22.06.2026 08:23
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Çin, 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarını sırasıyla %3 ve %3.5'te sabit tuttu.

Çin'de gösterge faiz olarak işlev gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,5'te sabit tuttu.

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine eklediği kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana gösterge faizi işlevini görüyor. Bir yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Kredi faiz oranlarında en son Mayıs 2025'te 10'ar baz puanlık indirim yapılmıştı. Bu dönemde 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e çekilmişti.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'de kredi faiz oranları sabit kaldı - Son Dakika

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