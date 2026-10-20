Çin'de kredi faizi göstergesi LPR değişmedi, 1 yıllık oran yüzde 3'te sabit kaldı - Son Dakika
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Çin'de kredi faizi göstergesi LPR değişmedi, 1 yıllık oran yüzde 3'te sabit kaldı

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Çin Ulusal Bankalararası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık oranı yüzde 3,5'te sabit tuttu. 1 yıllık oran kurumsal kredilere, 5 yıllık oran emlak kredilerine referans kabul edilirken en son indirim Mayıs 2025'te 10'ar baz puanlık olmuştu.

Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

Çin Ulusal Bankalararası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranının yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranının ise yüzde 3,5'te sabit tutulduğunu bildirdi.

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının borçlanma faizi üzerine ekledikleri??????? kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Kredi faiz oranlarında en son Mayıs 2025'te 10'ar baz puanlık indirim yapılmış, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e çekilmişti.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiEkonomiFinansEmlakSon Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de kredi faizi göstergesi LPR değişmedi, 1 yıllık oran yüzde 3'te sabit kaldı - Son Dakika
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