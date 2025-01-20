Çin'de Kredi Faizleri Sabit Kalıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çin'de Kredi Faizleri Sabit Kalıyor

Çin'de 1 ve 5 yıllık LPR kredi faiz oranları değişmedi, sırasıyla %3,1 ve %3,6 olarak belirlendi.

20.01.2025 18:46
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Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi açıklamasına göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'da sabit tutuldu.

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor.

1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Merkez Bankasının ekonomik büyümeyi canlandırmaya yönelik politika adımları kapsamında 2024'ün başından bu yana kredi faiz oranlarında 3 kez indirim yapılmıştı.

Krizdeki gayrimenkul sektörünü canlandırmak amacıyla Şubat 2024'te emlak kredileri için referans kabul edilen 5 yıl vadeli kredi faizi oranı 25 baz puan düşürülmüştü. 5 yıl vadeli kredi faizi oranı 4,20'den 3,95'e indirilmiş, 1 yıl vadeli faiz oranı ise yüzde 3,45'te bırakılmıştı.

Temmuz 2024'te ise her iki kredi faiz oranında da 10'ar baz puan indirim yapılmış, 1 yıl vadeli faiz oranı yüzde 3,45'ten 3,35'e, 5 yıl vadeli kredi faizi oranı ise 3,95'ten 3,85'e çekilmişti.

Kredi faiz oranlarında Ekim 2024'te 25'er baz puanlık indirim yapılmış, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,35'ten 3,1'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise 3,85'ten 3,6'ya inmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'de Kredi Faizleri Sabit Kalıyor - Son Dakika

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