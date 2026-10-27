Çin'de sanayi karları eylülde yüzde 14,4 arttı, elektronik sektörü öncülük etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çin'de sanayi karları eylülde yüzde 14,4 arttı, elektronik sektörü öncülük etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NBS verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanı aşan sanayi işletmelerinin toplam karı eylülde yıllık bazda yüzde 14,4 yükseldi. Ocak-eylül dönemindeki artış yüzde 15,5 olurken, elektronik sektörü karlılıktaki yükselişe öncülük etti.

Çin'de sanayi şirketlerinin toplam karı, eylül ayında yıllık bazda yüzde 14,4 artarak bu yılki artış ivmesini sürdürdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosundan (NBS) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 3 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,4 arttı.

Sanayi şirketlerinin karı, ocak-eylül döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,5 artış kaydetti.

Elektronik sektörü karlılıktaki artışa öncülük etti. Bu sektördeki karlılık yıllık bazda iki kat artarak toplam kar artışının yüzde 9,6'sını oluşturdu.

Yapay zeka sistemlerinde kullanılan işlemci ve hafıza talebindeki artışa koşut olarak karlar, özel elektronik malzeme imalatında yüzde 220, münferit yarı iletken cihaz imalatında yüzde 51,7 arttı.

İleri teknoloji imalatındaki karlar da yüzde 52 artış kaydetti. Bu sektördeki karlılık, üç çeyrekteki toplam karlılığın yüzde 25,5'ini oluşturdu.

Çin'de sanayi şirketlerinin toplam karı 2025'te yüzde 0,6 artarak önceki 3 yıldaki düşüşlerin ardından ilk kez artış kaydetmişti.

Karlar, 2022'de yüzde 4, 2023'te yüzde 2,3 ve 2024'te yüzde 3,3 azalmıştı.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiEkonomiFinansEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya’dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti
Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum
4 işçinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı 4 işçinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Archie Brown’dan Abdülkerim Bardakcı’ya olay sözler: Kadın gibi... Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...
Bakan Gürlek duyurdu 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var Bakan Gürlek duyurdu! 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var
11:31
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
11:23
Fenerbahçe’de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı
Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı
11:14
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
11:00
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
10:56
Arda Turan boynuna sarıldı Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
10:26
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 12:28:38. #7.12#
SON DAKİKA: Çin'de sanayi karları eylülde yüzde 14,4 arttı, elektronik sektörü öncülük etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei