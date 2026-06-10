Çin'de Üretici Fiyatları Artmaya Devam Ediyor

Çin'de, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın küresel enerji ve ham madde fiyatlarında yol açtığı yükselişin etkisiyle üretici fiyatlarında görülen artış eğilimi mayısta da devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) açıkladığı fiyat artışı verilerine göre, mayısta Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 3,9 arttı.

Orta Doğu'da savaşın yol açtığı küresel enerji ve ham madde fiyatlarındaki artışın üretici fiyatlarındaki etkisi mayısta önceki aylara kıyasla daha belirgin hale geldi.

İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan ÜFE, bu yıl ocakta yüzde 1,4, şubatta yüzde 0,9 geriledikten sonra Orta Doğu'daki savaşın ilk etkilerinin hissedildiği martta yüzde 0,5, nisanda ise yüzde 2,8 arttı.

ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde başlayan düşüş sonraki 3 yıl boyunca devam etmişti. Endeks, 2023'te yüzde 3, 2024'te yüzde 2,2 ve 2025'te yüzde 2,6 gerilemişti.

Tüketici fiyatları

Öte yandan enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 artış kaydetti.

Enerji fiyatlarındaki artışın, 3 yıldır durgun seyreden tüketici fiyatlarında da sınırlı bir yükselişe yol açtığı gözleniyor.

TÜFE, ocakta yüzde 0,2 arttıktan sonra şubatta 1,3 artışla son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Endeks, martta yüzde 1, nisanda ise yüzde 1,2 arttı.

Çin'de tüketici fiyatları 2023'ten itibaren durgunluğa girmişti. Ülkede enflasyon 2023 ve 2024'te yalnızca yüzde 0,2 artmış, 2025'te ise sabit kalmıştı.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği, savaş nedeniyle kesilmişti

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile Basra Körfezi'nde tırmanan gerilim nedeniyle, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik bir geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ı dünya pazarlarına bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin (LNG) yaklaşık yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yüzde 30'a yakınının ana güzergahı konumunda bulunuyor.

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, LNG'nin yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor. Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler, küresel petrol tedarikinde aksamalara, petrol fiyatlarında ise artışa yol açmış durumda.