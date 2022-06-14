Buna göre, Çin menşeli "Diğerleri-Yalnızca merkezi iklimlendirme ve proses suyunun soğutulmasında kullanılan chiller (absorbsiyon ve santrifüj kompresörlü olanlar hariç)" ürününe yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Çin'den soğutma sistemleri ithalatında uygulanan damping önlemleri sürecek - Son Dakika

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