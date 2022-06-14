Çin'den soğutma sistemleri ithalatında uygulanan damping önlemleri sürecek - Son Dakika
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Çin'den soğutma sistemleri ithalatında uygulanan damping önlemleri sürecek

14.06.2022 08:33
Çin'den soğutma sistemleri ithalatında uygulanan damping önlemleri sürecek

Çin menşeli soğutma sistemleri ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin devamına karar verildi.

Çin menşeli soğutma sistemleri ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin devamına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin menşeli "Diğerleri-Yalnızca merkezi iklimlendirme ve proses suyunun soğutulmasında kullanılan chiller (absorbsiyon ve santrifüj kompresörlü olanlar hariç)" ürününe yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Bu kapsamda, söz konusu soğutma sistemleri ürünlerinin ithalatında CIF bedelinin yüzde 36,63'ü ile 49,64'ü arasında değişen oranlardaki dampinge karşı önlemin sürdürülmesine karar verildi.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'den soğutma sistemleri ithalatında uygulanan damping önlemleri sürecek - Son Dakika

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