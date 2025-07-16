Çin'den Türkiye'ye İlk Yük Trenleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Çin'den Türkiye'ye İlk Yük Trenleri

16.07.2025 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Çongçing ve Çengdu şehirlerinden düzenli yük trenleri Türkiye'ye ulaştı. Orta Koridor açılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin'in Çongçing ve Çengdu şehirlerinden düzenli tren seferleri gerçekleştirilmesi kapsamında ilk iki yük treninin 9 Temmuz'da Türkiye'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu trenlerin Orta Koridor üzerindeki taşımacılıkta yeni bir dönemi başlattığını ifade etti.

Bu zamana kadar çok sayıda farklı deneme seferlerinin yapılmasının ardından Çin'in Çongçing ve Çengdu şehirlerinden düzenli tren seferlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında ilk iki yük treninin 9 Temmuz'da Türkiye'ye doğru yola çıktığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Trenler, Türkiye'nin Orta Koridor'daki lojistik vizyonunun en somut göstergesidir. Trenler, Çin içinde yaklaşık 3 bin 500 kilometre yol katetti. Sonra Orta Asya, Hazar geçişi ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacaklar. Trenler 2 bin ton yük taşıyor. Her iki tren de Kazakistan sınırını geçti."

Uraloğlu, Pasifik Eurasia ile Çin Devlet Demiryolları arasında Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda imzalanan anlaşma kapsamında hayata geçirilen seferlerin, Türkiye'yi Avrupa-Asya lojistik zincirinin merkezine yerleştirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme altyapısına son 23 yılda yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yaptığına işaret eden Uraloğlu, "2002'de yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuza, 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik. Demir yolu ağı uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye yükselttik. Orta Koridor'u mümkün kılan ulusal demir yolu ağımız kesintisiz şekilde bu trenlerin Avrupa'ya ulaşmasını sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu, işbirliğinin ivme kazanmasında kritik rol oynadı"

Uraloğlu, Çin ile Türkiye arasındaki taşımaların görüşmeler, ortak fizibilite çalışmaları ve altyapı ziyaretleri sonucunda bugünkü noktasına ulaştığına değindi.

Pekin'de mayıs ayında gerçekleştirdikleri görüşmeler ve İstanbul'da düzenledikleri Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nun, işbirliğinin ivme kazanmasında kritik rol oynadığına dikkati çeken Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yılda 1000 tren hedefiyle Avrupa ve Çin arasında, Türkiye'yi merkeze alan, kesintisiz bir lojistik akışın sağlanması amaçlanıyor. Bu süreç, yalnızca lojistik değil, aynı zamanda ülkemizin jeostratejik güven adası rolünü de pekiştiren bir adımdır. Hem bölgesel hem de küresel ticarette alternatif güzergahlar sunarak kriz anlarında bile tedarik zincirlerini ayakta tutma kapasitemizi güçlendiriyoruz. Kalkınma Yolu Projesi ile ülkemiz açısından gerek taşımacılık gerek enerji ve dijital hatlar bakımından son zamanların en önemli lojistik ağı olan Orta Koridor, Çin başta olmak üzere, güzergah üzerindeki Asya ve Avrupa ülkeleriyle yaptığımız ve yapacağımız işbirlikleriyle daha da gelişecek."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'den Türkiye'ye İlk Yük Trenleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
TBMM’deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı TBMM'deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
Erzurum’da çocuklar boş arazide el bombası buldu Erzurum'da çocuklar boş arazide el bombası buldu
3 ilde orman yangını Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor 3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis’te bir arada Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis'te bir arada
Trump’ın Ukrayna’ya silah desteği sözlerine Kremlin’den ilk yanıt Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti 15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
Ankara Valiliği’nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Adıyaman’da akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü Adıyaman'da akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü
Pakistan’daki sel felaketinde can kaybı 117’ye yükseldi Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 117'ye yükseldi

13:33
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
12:25
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu İlk vukuatı değil
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu! İlk vukuatı değil
11:57
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
21:46
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Suriye’ye saldırıları genişletme tehdidi
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi
21:14
Heybeliada’da tekne kazası Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
Heybeliada'da tekne kazası! Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
21:12
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
21:09
İstanbul’da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
İstanbul'da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
20:53
Husumetli ailelerin ilginç kavgası Önce araçlarla birbirlerine çarptılar sonra bıçakları çektiler
Husumetli ailelerin ilginç kavgası! Önce araçlarla birbirlerine çarptılar sonra bıçakları çektiler
19:50
Türkiye yangın yeri İki kentte durum vahim
Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim
19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
19:15
AB, İran’a yönelik yeni yaptırımları duyurdu
AB, İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurdu
18:55
New Jersey’de şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
New Jersey'de şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 14:24:42. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'den Türkiye'ye İlk Yük Trenleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.