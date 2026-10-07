Çin döviz rezervi eylülde 38,1 milyar dolar azalıp 3 trilyon 400 milyar dolara geriledi

Çin döviz rezervi eylülde 38,1 milyar dolar azalıp 3 trilyon 400 milyar dolara gerilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Devlet Döviz Takas İdaresi'nin verilerine göre, ülkenin döviz rezervleri eylülde aylık 38,1 milyar dolar ve yüzde 1,11 azalışla 3 trilyon 400 milyar dolar oldu. Azalışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı belirtildi.
Çin'in döviz rezervi varlıklarının eylül ayında 3 trilyon 400 milyar dolara gerilediği bildirildi.
Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Eylül 2026 dönemine ilişkin döviz rezervi verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkenin döviz rezervleri eylül sonunda bir önceki aya göre 38,1 milyar dolar ve yüzde 1,11 azalışla 3 trilyon 400 milyar dolar oldu.
Eylülde dolar endeksi yükseldi, buna karşın küresel finansal varlıkların fiyatları genel olarak azaldı. Döviz rezervlerindeki azalış, takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandı.
Kaynak: AA
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