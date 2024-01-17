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Çin Ekonomisi 2023'te Yüzde 5,2 Büyüdü - Son Dakika
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Çin Ekonomisi 2023'te Yüzde 5,2 Büyüdü

Çin ekonomisi, 2023'te yıllık bazda yüzde 5,2 büyüme kaydetti. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Ocak-Aralık 2023 döneminde, önceki yıla göre yüzde 5,2 arttı. Büyüme oranı, Çin hükümetinin 2023 yılı için öngördüğü büyüme hedefinin üzerine çıktı. Çin ekonomisi, 2022'de yüzde 3 büyüyerek, 1976'dan bu yana en düşük hasıla artışını kaydetmişti. Son çeyrekteki büyüme yüzde 5,1 olarak gerçekleşti.

Çin Ekonomisi 2023\'te Yüzde 5,2 Büyüdü
17.01.2024 - 06:01,
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Çin ekonomisi, 2023'te yıllık bazda yüzde 5,2 büyüme kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Ocak- Aralık 2023 döneminde, önceki yıla göre yüzde 5,2 arttı.

2022'de 120,4 trilyon yuan (yaklaşık 17,01 trilyon dolar) olan GSYH, 2023'te 126,06 trilyon yuana (yaklaşık 17,71 triyon dolar) ulaştı.

Büyüme oranı, Çin hükümetinin 2023 yılı için "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefinin üzerine çıktı.

Çin ekonomisi, 2022'de yüzde 3 büyüyerek, Kovid-19 salgınının ilk etkilerinin hissedildiği 2020'nin ardından, 1976'dan bu yana en düşük hasıla artışını kaydetmişti.

Dünyanın en büyük ikinci büyük ekonomisi, önceki yıldaki düşük büyümenin ardından 2023'te toparlanma işaretleri verdi.

Son çeyrekteki büyüme yüzde 5,1

UİB, yılın son üç ayındaki büyümenin yüzde 5,1 olduğunu bildirdi. Çin ekonomisi 2023'nin ilk çeyreğinde yüzde 4,5, ikinci çeyreğinde yüzde 6,3, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 4,9 büyüme kaydetmişti.

UİB verilerine göre, 2023'te sanayi üretimi yüzde 4,6, tüketimin ve talebin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar yüzde 7,2 arttı.

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları da 2023'te önceki yıla göre yüzde 3 artış kaydetti.

Genç işsizliği hala yüksek

İşsizlik oranı 2023 sonunda 5,2 olurken, 2022 yılı sonuna kıyasla 0,4 puan azaldı.

16-24 yaşları arasındaki işsizlik oranı ise 14,9 oldu.

Yaz aylarından bu yana ilk kez açıklanan genç işsizliği oranı, hala yüksek seyrediyor.

UİB, genç işsizliğin temmuzda yüzde 21,3 ile rekor seviye ulaşmasının ardından yaş gruplarına göre işsizlik verilerini açıklamayı bırakmıştı.

Kaynak: AA
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