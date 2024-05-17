Çin Ekonomisi, Gayrimenkul Yatırımlarındaki Düşüşle Yavaşlama İşaretleri Gösteriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çin Ekonomisi, Gayrimenkul Yatırımlarındaki Düşüşle Yavaşlama İşaretleri Gösteriyor

Çin Ekonomisi, Gayrimenkul Yatırımlarındaki Düşüşle Yavaşlama İşaretleri Gösteriyor

Çin ekonomisi, nisanda üretimdeki yükselişe karşın tüketimde ve yatırımlarda soğuma işaretleri verirken, gayrimenkul yatırımlarındaki süren düşüş ekonomi üzerinde yük oluşturmaya devam etti. Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Nisan 2024 ve yılın ilk 4 ayına ait sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı. Nisan ayı verileri, ilk iki aydaki toparlanmanın ardından ekonominin marttan sonra nisanda da soğuma işaretleri verdiğini gösterdi. Sanayi üretimi verileri pozitif katkı sunarken, gayrimenkul sektöründeki düşüş yatırımları aşağı çekmeye devam etti.

17.05.2024 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin ekonomisi, nisanda üretimdeki yükselişe karşın tüketimde ve yatırımlarda soğuma işaretleri verirken, gayrimenkul yatırımlarındaki süren düşüş ekonomi üzerinde yük oluşturmaya devam etti.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Nisan 2024 ve yılın ilk 4 ayına ait sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Nisan ayı verileri, ilk iki aydaki toparlanmanın ardından ekonominin marttan sonra nisanda da soğuma işaretleri verdiğini gösterdi. Sanayi üretimi verileri pozitif katkı sunarken, gayrimenkul sektöründeki düşüş yatırımları aşağı çekmeye devam etti.

Gayrimenkul yatırımlarındaki gerileme sürüyor

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, ilk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artış kaydederken, ilk çeyrekteki yüzde 4,5'lik yükselişin gerisinde kaldı.

Sabit sermaye yatırımları içinde altyapı yatırımları yüzde 6, imalat yatırımları yüzde 9,7 artarken, gayrimenkul yatırımları yüzde 9,8 azalarak son 2 yıldaki düşüşü sürdürdü.

UİB istatistikçileri, gayrimenkul yatırımları hariç tutulduğunda sabit sermaye yatırımlarının ilk 4 ayda yüzde 8,9 arttığını kaydederek, gayrimenkul yatırımlarındaki düşüşün Çin ekonomisini aşağı çekmeye devam ettiğini bildirdi.

Çin Maliye Bakanlığının, hükümetin bu yıl için taahhüt ettiği 1 trilyon yuan (140 milyar dolar) "ultra-uzun vadeli" borç tahvillerinin ilk dilimini bugün çıkarması bekleniyor. Bu durumun, inşaat projelerinin uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılayarak sektörde toparlanma sağlaması bekleniyor.

Üretim, tüketim ve işsizlik

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,77 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 artarken marttaki yüzde 4,5'lik yükselişin üzerinde çıktı.

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise nisanda yıllık bazda yüzde 2,3 artarken, marttaki yüzde 3,1'lik yükselişin altında kaldı.

Kentlerdeki işsizlik oranı nisanda, marta kıyasla göre 0,2 puan azalarak yüzde 5'e geriledi.

Yatırımcı güveninin göstergesi olarak kabul edilen özel sermaye yatırımları ise ilk 4 ayda yüzde 0,3 azalırken, ilk çeyrekteki yüzde 0,5'lik artışın gerisinde kaldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin Ekonomisi, Gayrimenkul Yatırımlarındaki Düşüşle Yavaşlama İşaretleri Gösteriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 İsrail’in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen “Yalancılar“ sesiyle irkildi İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen "Yalancılar" sesiyle irkildi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
16:46 Rıza Çalımbay: Beşiktaş’a yakışmayan bir davranış oldu Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a yakışmayan bir davranış oldu
16:41 TikTok’ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı TikTok'ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı
16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 17:27:30. #1.12#
SON DAKİKA: Çin Ekonomisi, Gayrimenkul Yatırımlarındaki Düşüşle Yavaşlama İşaretleri Gösteriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement