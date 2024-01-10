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Çin'in 2023 Doğal Gaz Üretimi Yüzde 5,6 Arttı - Son Dakika
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Çin'in 2023 Doğal Gaz Üretimi Yüzde 5,6 Arttı

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin verilerine göre, Çin'in 2023 yılında doğal gaz üretimi bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artarak 230 milyar metreküpe yükseldi. Üretimin yüzde 43'ü kaya gazı ve gaz hidrat gibi 'standart dışı' gazlardan sağlandı. Sincan Uygur Özerk Bölgesi, İç Moğolistan Özerk Bölgesi ve Sıçuan eyaleti üretimde öne çıkan bölgeler oldu. Çin, yerli üretimle büyük çoğunluğunu karşıladığı doğal gaz talebini 2022'de 364,6 milyar metreküp olarak gerçekleştirmişti.

Çin\'in 2023 Doğal Gaz Üretimi Yüzde 5,6 Arttı
10.01.2024 - 16:43,
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Çin'in 2023'te doğal gaz üretimi bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artarak 230 milyar metreküpe yükseldi.

Çin Ulusal Enerji İdaresi, ülkenin 2023 yılındaki doğal gaz üretimine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkenin geçen yıl doğal gaz üretimi bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artarak 230 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

Doğal gaz üretiminde kaya gazı, gaz hidrat gibi "standart dışı" gazların üretimi, toplamda 96 milyar metreküpü aşarak doğal gaz üretiminin yüzde 43'ünü karşıladı.

Üretimde, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Tarim havzası, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Ordos bölgesi ile Sıçuan eyaleti başı çekti.

Doğal gaz talebinin büyük çoğunluğunu yerli üretimden karşılayan Çin, 2022'de 364,6 milyar metreküp gaz tüketmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çin'in 2023 Doğal Gaz Üretimi Yüzde 5,6 Arttı - Son Dakika
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