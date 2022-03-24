Çin'in Bankacılık Sektörünün Net Dış Borcu 37,9 Milyar ABD Doları Oldu - Son Dakika
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Çin'in Bankacılık Sektörünün Net Dış Borcu 37,9 Milyar ABD Doları Oldu

24.03.2022 21:39
Çin'in Bankacılık Sektörünün Net Dış Borcu 37,9 Milyar ABD Doları Oldu

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) — Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nden Perşembe günü yapılan açıklamada, net borçlar arasında renminbi cinsinden borçlar 462,5 milyar dolar olurken, yabancı para birimi cinsinden net varlıkların toplamda 424,6 milyar dolara ulaştığını belirtti. Sektörün dış finansal varlıkları arasında, renminbi cinsinden varlıklar, toplamın yaklaşık yüzde 15'ini oluştururken, ABD doları cinsinden varlıklar da yüzde 66'ını […]

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) — Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nden Perşembe günü yapılan açıklamada, net borçlar arasında renminbi cinsinden borçlar 462,5 milyar dolar olurken, yabancı para birimi cinsinden net varlıkların toplamda 424,6 milyar dolara ulaştığını belirtti. Sektörün dış finansal varlıkları arasında, renminbi cinsinden varlıklar, toplamın yaklaşık yüzde 15'ini oluştururken, ABD doları cinsinden varlıklar da yüzde 66'ını oluşturdu. Dış borçlar arasındaysa renminbi cinsinden borçlar toplamın yüzde 44'ünü, ABD doları cinsinden borçlar da yüzde 36'sını oluşturdu.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Çin'in Bankacılık Sektörünün Net Dış Borcu 37,9 Milyar ABD Doları Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Bankacılık Sektörünün Net Dış Borcu 37,9 Milyar ABD Doları Oldu - Son Dakika
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