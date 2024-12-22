Çin'in C919 Uçağıyla 1 Milyon Yolcu Taşıdı - Son Dakika
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Ekonomi

Çin'in C919 Uçağıyla 1 Milyon Yolcu Taşıdı

Çin'in yerli C919 uçağı, iç hatlarda 1 milyonuncu yolcuyu taşıyarak dünya pazarında yer edinmeye başladı.

22.12.2024 21:16
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Çin'in yerli üretim "C919" yolcu uçaklarıyla iç hatlarda taşınan kişi sayısının 1 milyonu aştığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, 1 milyonuncu yolcu, China Eastern hava yolu şirketinin 19 Aralık'taki, "MU 2158" sayılı Şanghay-Şian seferinde taşındı.

Yerli üretim uçağının iç hat güzergahlarında yaygın kullanılması, dünya piyasasında kabul görmesi açısından önem taşıyor.

Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) tarafından üretilen C919'un ilk teslimatı 9 Aralık 2022'de yapılmış, uçak ilk ticari seferini 28 Mayıs'ta Şanghay ile Pekin arasında yapmıştı.

Üç büyük hava yolu şirketi kullanıyor

Çin'in en büyük 3 hava yolu şirketi halen 14 C919 uçağını iç hat uçuşlarında kullanılıyor.

Filosunda 9 C919 bulunan China Eastern, uçaklarla Şanghay ile Pekin, Guangcou Çıngdu, Çongçing, Vuhan, Şian ve Tayyüen şehirleri arasındaki düzenli seferlerde yolcu taşıyor.

China Southern hava yolu şirketi de 3 C919 uçağı, Guangcou ile Şanghay, Hangcou, Çıngdu ve Haykou arasındaki uçuşlarda kullanıyor.

AirChina ise 2 C919'u, Pekin ile Şanghay ve Hangcou arasındaki seferlerde değerlendiriyor.

Boeing ve Airbus'a rakip

Çin'in yerli üretim ilk orta mesafe yolcu uçağı olan C919, "Boeing 737" ve "Airbus 320" model yolcu uçaklarının muadili olarak görülüyor.

Dünyada sivil havacılık sektöründe en yaygın kullanılan uçak tipi olan tek koridorlu ve dar gövdeli yolcu uçağının piyasaya girmesiyle Çin'in, ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki yolcu uçağı pazarında pay sahibi olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

COMAC tarafından 2008'de geliştirilmeye başlanan C919, jet motoru ve uçuş kontrol yazılımları gibi kritik bileşenleri General Electric ve Honeywell gibi ABD şirketlerince üretilip Çin'de montajlandığından bütünüyle milli nitelik taşımıyor.

Şirket, halen kullanılan kısa mesafe yolcu uçağı C909 ve orta mesafe yolcu uçağı C919 dışında, "C929" adını verdiği uzun mesafe yolcu uçağı modelini de geliştiriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Çin'in C919 Uçağıyla 1 Milyon Yolcu Taşıdı - Son Dakika

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