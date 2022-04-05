Çin'in Demiryolu Yük Hacmi İlk Çeyrekte Yüzde 2,8 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Demiryolu Yük Hacmi İlk Çeyrekte Yüzde 2,8 Arttı

05.04.2022 23:11
Çin'in Demiryolu Yük Hacmi İlk Çeyrekte Yüzde 2,8 Arttı

BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) — Şirketin verdiği bilgiye göre, bu dönemde Çin'in demiryollarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 25,87 milyon tonluk artışla toplamda 948 milyon ton yük taşındı. İlk çeyrekte demiryolu yük taşımacılığına yönelik güçlü talebe dikkat çeken bir Çin Demiryolları yetkilisi, Çin'in demiryollarının Kovid-19'la mücadele malzemeleri, sanayi hammaddeleri ve ürünleri, tarım malzemeleri ile kömür […]

Çin'in Demiryolu Yük Hacmi İlk Çeyrekte Yüzde 2,8 Arttı

BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) — Şirketin verdiği bilgiye göre, bu dönemde Çin'in demiryollarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 25,87 milyon tonluk artışla toplamda 948 milyon ton yük taşındı. İlk çeyrekte demiryolu yük taşımacılığına yönelik güçlü talebe dikkat çeken bir Çin Demiryolları yetkilisi, Çin'in demiryollarının Kovid-19'la mücadele malzemeleri, sanayi hammaddeleri ve ürünleri, tarım malzemeleri ile kömür taşımacılığına yönelik desteği güçlendirdiğini söyledi.

Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artışla 43,79 milyon ton tohum ve tarım malzemesi taşındı. Demiryollarındaki elektrik üretimine yönelik kömür taşımacılığı da bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 6,5 arttı ve toplamda 350 milyon tona ulaşarak 363 enerji arzı tesisinin 21,7 günlük kömür tedariğini karşıladı. Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru aracılığıyla yapılan demiryolu yük taşımacılığı yüzde 56,5'lik bir atılım kaydetti ve 170.000 TEU'ya (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) yükseldi. Çin-Laos Demiryolu'nda da 260.000 ton ithalat ve ihracat ürünü taşındı.

YORUMLAR
500
Çinli Şirketlerin Avrupa'daki Patent Başvuruları 2021'de Rekor Düzeye Ulaştı Çinli Şirketlerin Avrupa'daki Patent Başvuruları 2021'de Rekor Düzeye Ulaştı Xi, İkinci Kez Sırbistan Cumhurbaşkanı Seçilen Aleksandar Vucic'i Kutladı Xi, İkinci Kez Sırbistan Cumhurbaşkanı Seçilen Aleksandar Vucic'i Kutladı

Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Tarım, Kömür, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Çin'in Demiryolu Yük Hacmi İlk Çeyrekte Yüzde 2,8 Arttı - Son Dakika


Son Dakika
22:52 Milyonlarca vatandaş bu haberi bekliyordu! Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih ve tutar belli oldu
22:48 İrfan Can Kahveci: İddiaları yok, tek amaçları bizi yenmek
22:28 "Öldü" denilen Nisa bebek için Sağlık Bakanı Koca'dan yeni açıklama geldi: Hastaneye kaldırıldı, durumu takip ediliyor
22:20 Cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş'ın adı geçti! Belediyeden açıklama geldi: Hiçbir ilgimiz yoktur
22:08 TFF'ye başvuruda bulunuldu! Süper Lig'de bir maç daha tekrar edilebilir
21:34 Miras kavgasında kan aktı: 3 ölü
21:19 Aksaray'da inşaat işçisi genç, annesini ve ağabeyini öldürüp mezarlıkta intihar etti!
21:08 Cristiano Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez'e maaş bağladı!
21:01 Ukrayna lideri Zelenski SİHA'lar için Türkiye'ye teşekkür etti!
20:30 Fatih Terim'in, TFF başkanlığı için önünde bir engel var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 23:18:12. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in Demiryolu Yük Hacmi İlk Çeyrekte Yüzde 2,8 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement