Çin'in Döviz Rezervleri Mart Ayında 3 Trilyon 245 Milyar Dolara Yükseldi

Çin'in döviz rezerv varlıklarının Mart 2024'te 3 trilyon 245 milyar dolara yükseldiği bildirildi.
Çin Devlet Döviz Takas İdaresinden yapılan açıklamada, döviz rezervlerinin, mart sonunda önceki aya göre 19,8 milyar dolar (yüzde 0,62) arttığı belirtildi.
Döviz rezervlerinin 3 trilyon 245 milyar dolara çıktığı ifade edilen açıklamada, martta küresel makroekonomik veriler ve büyük ekonomilerin para politikalarının etkisiyle hem ABD doları endeksinin hem de küresel finansal varlıkların değerinin yükseldiği vurgulandı.
Takas işlemleri ve varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisiyle Çin'in döviz rezervlerinin arttığına işaret edilen açıklamada, Çin ekonomisinin toparlanmayı sürdüreceği ve bunun döviz rezervlerinin genel istikrarının korumasına katkı sağlamasının beklendiği kaydedildi.
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