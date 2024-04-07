Çin'in Döviz Rezervleri Mart Ayında 3 Trilyon 245 Milyar Dolara Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çin'in Döviz Rezervleri Mart Ayında 3 Trilyon 245 Milyar Dolara Yükseldi

Çin'in döviz rezerv varlıkları Mart 2024'te 3 trilyon 245 milyar dolara yükseldi. Çin Devlet Döviz Takas İdaresi tarafından yapılan açıklamada, döviz rezervlerinin mart sonunda önceki aya göre 19,8 milyar dolar arttığı belirtildi. Açıklamada, küresel makroekonomik veriler ve büyük ekonomilerin para politikalarının etkisiyle ABD doları endeksinin ve küresel finansal varlıkların değerinin yükseldiği vurgulandı. Çin'in döviz rezervlerinin artmasıyla birlikte ekonominin toparlanmasının sürdüğü ve döviz rezervlerinin genel istikrarının korunmasına katkı sağlanacağı ifade edildi.

07.04.2024 18:23  Güncelleme: 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in döviz rezerv varlıklarının Mart 2024'te 3 trilyon 245 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresinden yapılan açıklamada, döviz rezervlerinin, mart sonunda önceki aya göre 19,8 milyar dolar (yüzde 0,62) arttığı belirtildi.

Döviz rezervlerinin 3 trilyon 245 milyar dolara çıktığı ifade edilen açıklamada, martta küresel makroekonomik veriler ve büyük ekonomilerin para politikalarının etkisiyle hem ABD doları endeksinin hem de küresel finansal varlıkların değerinin yükseldiği vurgulandı.

Takas işlemleri ve varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisiyle Çin'in döviz rezervlerinin arttığına işaret edilen açıklamada, Çin ekonomisinin toparlanmayı sürdüreceği ve bunun döviz rezervlerinin genel istikrarının korumasına katkı sağlamasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'in Döviz Rezervleri Mart Ayında 3 Trilyon 245 Milyar Dolara Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kırşehir'deki Ahi Evran Külliyesi'nde Bayram İndirimleri
    18:12 Kırşehir'deki Ahi Evran Külliyesi'nde Bayram İndirimleri

    Ahi Evran Külliyesi içerisinde yer alan ve Kırşehir'de AVM mantığında bilinen ilk iş merkezinde esnaf, bayram hazırlıklarını tamamladı. Çarşı esnafı bayram nedeniyle birçok üründe indirime gitti.

  • Isparta'da kaçak avcılıkta kullanılan 200 metre uzatma ağı ele geçirildi
    17:25 Isparta'da kaçak avcılıkta kullanılan 200 metre uzatma ağı ele geçirildi

    Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yapılan su ürünleri denetiminde kaçak avcılıkta kullanılan 200 metre uzatma ağı ele geçirildi. Denetim sonucunda ağa el konularak, ağ içerisinden çıkan canlı su ürünleri göle bırakıldı.

  • Bursa Ticaret Borsası Sahur Etkinliğiyle Birlik ve Beraberliği Vurguladı
    17:24 Bursa Ticaret Borsası Sahur Etkinliğiyle Birlik ve Beraberliği Vurguladı

    Bursa Ticaret Borsası, sahur etkinliğinde kent protokolünü buluşturarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Programda Ramazan ayının ruhuna uygun sıcak bir atmosfer oluşturuldu.

  • Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, esnafı ziyaret etti
    17:23 Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, esnafı ziyaret etti

    Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış ve belediye meclis üyeleriyle birlikte esnafı ziyaret etti. Şahin, esnafın sorun ve taleplerini dinledi ve kendilerini 5 yıl daha belediye başkanlığına layık gören Midyat halkına teşekkür etti. Şahin, esnafa yönelik ziyaretlerin devam edeceğini belirterek, hayırlı bayramlar, hayırlı işler ve iyi bir turizm sezonu geçirmelerini diledi.

  • Intel, 10 Bin Çalışanını İşten Çıkaracak
    17:11 Intel, 10 Bin Çalışanını İşten Çıkaracak

    Intel, son dönemde yaşadığı büyük zararın ardından toplu işten çıkarma yapma kararı aldı. Yaklaşık 10 bin çalışanın işine son verilecek. Şirket, bu adımı ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak ve yatırımcıların güvenini kazanmak amacıyla atıyor. İşten çıkarmaların satış ve pazarlama bölümünde yoğunlaşması bekleniyor. Intel'in gelecekte daha fazla radikal karar alması bekleniyor.

  • Pakistan'da Ramazan Ayında Tel Şehriye Üretimi Hız Kazanıyor
    16:19 Pakistan'da Ramazan Ayında Tel Şehriye Üretimi Hız Kazanıyor

    Pakistan'ın Lahor kentindeki bir tesiste çalışan işçiler, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur sofralarında kullanılan geleneksel tel şehriye üretimi için yoğun bir çalışma içerisindedir. Pakistan halkı, sahurda ağır yemeklerden kaçınmak için sıcak süt ve çay ile birlikte pheni adı verilen yuvarlak kızarmış tel şehriye demetlerini tercih etmektedir.


18:10 CHP’li belediye başkanına alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma kararı CHP'li belediye başkanına alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma kararı
17:13 TFF, 18 Temmuz’da seçime gitme kararı aldı TFF, 18 Temmuz'da seçime gitme kararı aldı
17:02 Siverek, Halfeti ve Ürgüp’te seçimin yenilenmesine ilişkin karara iptal Siverek, Halfeti ve Ürgüp'te seçimin yenilenmesine ilişkin karara iptal
16:57 Süper Kupa sahibini bu akşam buluyor İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11’ler Süper Kupa sahibini bu akşam buluyor! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler
15:48 CHP’den Hatay’da seçim iptali başvurusu: 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik CHP'den Hatay'da seçim iptali başvurusu: 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik
17:49 Eyüpspor, 1. Lig’in bitimine 5 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantiledi Eyüpspor, 1. Lig'in bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi
15:48 Ankara’da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım Ankara'da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım
15:41 Voleybol maçı sonrası baba ve kızına saldıran 7 şüpheli adliyeye sevk edildi Voleybol maçı sonrası baba ve kızına saldıran 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
15:24 Kadın kıyafeti giyen erkek camideki kadınları taciz etti Kadın kıyafeti giyen erkek camideki kadınları taciz etti
15:08 MHP’li isim, zafer işareti yapan CHP’li Meclis Üyesi’nin burnunu kırmıştı Olay anının görüntüsü ortaya çıktı MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'nin burnunu kırmıştı! Olay anının görüntüsü ortaya çıktı
14:39 Soylu’dan komedyen Özgür Turhan’ın kendisiyle ilgili “uyuşturucu“ sözlerine tepki gösterdi Soylu'dan komedyen Özgür Turhan'ın kendisiyle ilgili "uyuşturucu" sözlerine tepki gösterdi
14:05 Sosyal medyada linç edilen balıkçı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Sosyal medyada linç edilen balıkçı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
13:30 Skandal görüntü 5 uzman çavuşu kamyon kasasında disipline sevk ettiler Skandal görüntü! 5 uzman çavuşu kamyon kasasında disipline sevk ettiler
13:06 Cinsel ilişki sırasında eşini öldüren adam hakkında karar verildi Cinsel ilişki sırasında eşini öldüren adam hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 18:50:05. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in Döviz Rezervleri Mart Ayında 3 Trilyon 245 Milyar Dolara Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement