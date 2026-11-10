Çin'in ekim ihracatı yüzde 35,2 artışla 412,3 milyar dolar oldu - Son Dakika
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Çin'in ekim ihracatı yüzde 35,2 artışla 412,3 milyar dolar oldu

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Çin'de ekimde ihracat yıllık yüzde 35,2 artarak 412,3 milyar dolara, ithalat da yüzde 41,6 artarak 307 milyar dolara çıktı. Dış ticaret fazlası aynı ayda 105,3 milyar dolar, ilk 10 ayda 1,04 trilyon dolar olarak 1 trilyon eşiğini aştı.

Çin'in ihracatı, ekim ayında ABD ile ilişkilerdeki olumlu havanın sürmesi ve küresel pazarda yapay zeka teknolojileriyle bağlantılı donanım ve altyapıya artan talebin yarattığı ivmeyle artışını sürdürdü.

Çin Gümrükler Genel İdaresi, ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre bu dönemde ülkenin ihracatı, yıllık bazda yüzde 35,2 artışla 412,3 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 41,6 artışla 307 milyar dolara yükseldi.

Ülkenin ihracatı, ekimde önceki aylardaki güçlü artış ivmesini devam ettirdi. Bu dönemde Çin'in en büyük ticaret ortaklarından ABD'ye ihracatı yüzde 32,9, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'ne (ASEAN) yüzde 46,3 ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yüzde 24,4 arttı.

Ülkenin ithalatı da yıl başından bu yana artış ivmesini sürdürüyor. İthalattaki artışta küresel enerji ve ham madde fiyatlarındaki yükselişin etkisi görülüyor.

Ham petrol ithalatı ekimde miktar olarak yüzde 13,3 azalmasına karşın ithalatın parasal değeri, fiyat artışının etkisiyle yüzde 41 yükseldi. Bu dönemde doğal gaz ithalatı yüzde 50,2, kömür ithalatı yüzde 60, bakır ithalatı ise yüzde 23,1 arttı.

Yapay zeka sistemlerinde kullanılan altyapı donanım ve parçaları, Çin'in ihracatında önemli yer tutarken ülkenin kendi sistemleri için kullandığı veri işleme donanımları ve entegre devrelerin ithalatı arttı.

Dış ticaret fazlası 1 trilyon doları aştı

Ekimde 105,3 milyar dolar olan dış ticaret fazlası, 10 ayda 1,04 trilyon dolara ulaşarak 1 trilyon eşiğini aştı. Çin'in dış ticaret fazlası geçen yıl kasım ayında 1 trilyon dolar eşiğini aşmış, yıl sonunda 1,19 trilyon dolara ulaşmıştı.

Çin'in ihracatı yıla iyi bir başlangıç yapmasının ardından, Orta Doğu'daki savaşın ilk etkilerinin hissedildiği mart ayında yüzde 2,5 artışla yavaşlamış, ardından nisan ayında yüzde 14,1 artışla güçlü bir toparlanma göstermişti. Ülkenin ihracatı mayısta yüzde 19,4, haziranda yüzde 27, temmuzda yüzde 23,9, ağustosta yüzde 25 ve eylülde yüzde 36,3 artarak güçlü ivmesini sürdürmüştü.

İthalat da yılın ilk iki ayında yıllık yüzde 19,8 arttıktan sonra, savaşın etkilerinin görülmesinden itibaren martta yüzde 27,8, nisanda yüzde 25,3, mayısta yüzde 24,3, haziranda yüzde 36, temmuzda yüzde 27,5, ağustosta yüzde 28,2 ve eylülde yüzde 31 artış kaydetmişti.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiİhracatEkonomiDünyaSon Dakika

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