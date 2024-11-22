Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesinin yılın 10 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 14,5 arttığı bildirildi.
Ulusal İstatistik Bürosunun verilerine göre kurulu kapasite, ekim sonunda 3,19 milyar kilovata ulaştı.
Bu dönemde güneş enerjisinden elektrik üretim kapasitesi yüzde 48, rüzgar enerjisi kapasitesi ise yüzde 20,3 artış kaydetti.
Yenilebilir enerji kapasitesindeki artış 2024'ün ilk 3 çeyreğinde 200 milyon kilovata ulaşırken toplam yeni kurulu kapasitenin yüzde 80'ine ulaştı.
Yenilebilir enerjinin yeni kurulu kapasite içindeki yüksek payı, ülkenin enerji dönüşümüne verdiği öneme işaret etti.
Son Dakika › Ekonomi › Çin'in Elektrik Kapasitesi Yüzde 14,5 Arttı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?