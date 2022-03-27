Çin'in Elektronik İmalat Sanayisi İlk İki Ayda İstikrarlı Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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Çin'in Elektronik İmalat Sanayisi İlk İki Ayda İstikrarlı Büyüme Kaydetti

27.03.2022 15:44
Çin'in Elektronik İmalat Sanayisi İlk İki Ayda İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) — Ocak ve Şubat aylarında, sektörün genelinde katma değer bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,5 artarken büyük elektronik imalatçılarının katma değer artışının yüzde 12,7'yi bulduğu bildirilen raporda, sektörün ülkenin sanayi büyümesine muazzam katkı sağladığı da kaydedildi. İki aylık dönemde elektronik imalat sanayinde sabit varlık yatırımlarının büyüme oranı yüzde 35,1 […]

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) — Ocak ve Şubat aylarında, sektörün genelinde katma değer bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,5 artarken büyük elektronik imalatçılarının katma değer artışının yüzde 12,7'yi bulduğu bildirilen raporda, sektörün ülkenin sanayi büyümesine muazzam katkı sağladığı da kaydedildi. İki aylık dönemde elektronik imalat sanayinde sabit varlık yatırımlarının büyüme oranı yüzde 35,1 ile ulusal sanayi yatırımları büyümesinin 15,3 yüzde puanı üzerinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde Çin'in elektrik ürünlerinin ihracat değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 arttı. Rapora göre geçen yılın yüksek baz etkisi nedeniyle büyüme oranı ulusal sanayi ortalamasının 5,5 yüzde puanı altında kaldı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, 27 Mart, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Çin'in Elektronik İmalat Sanayisi İlk İki Ayda İstikrarlı Büyüme Kaydetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Elektronik İmalat Sanayisi İlk İki Ayda İstikrarlı Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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