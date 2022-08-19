Çin'de petrol ve doğal gaz üretimi ile ithalatı ilk 7 ayda arttı - Son Dakika
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Çin'de petrol ve doğal gaz üretimi ile ithalatı ilk 7 ayda arttı

19.08.2022 10:30
Çin'de petrol ve doğal gaz üretimi ile ithalatı ilk 7 ayda arttı

Çin'in petrol ve doğal gaz çıktıları ve bu kalemlerdeki ithalatı, yılın ilk 7 ayında önceki yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Çin'in petrol ve doğal gaz çıktıları ve bu kalemlerdeki ithalatı, yılın ilk 7 ayında önceki yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Ulusal Enerji İdaresinin verilerine göre, ocak-temmuz döneminde ham petrol çıktısı yüzde 3,7 artışla 120 milyon tona, doğal gaz çıktısı ise yüzde 5,4 artışla 126,7 milyar metreküpe ulaştı.

Söz konusu dönemde kaya petrolü çıktısı yüzde 14,4, deniz aşırı ham petrol çıktısı yüzde 7,9 ve deniz aşırı doğal gaz çıktısı yüzde 13,6 arttı.

Öte yandan ilk 7 ayda Çin, 290 milyon ton ham petrol ve 86,5 milyar metreküp doğal gaz ithal etti.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hamster Coin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'de petrol ve doğal gaz üretimi ile ithalatı ilk 7 ayda arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'de petrol ve doğal gaz üretimi ile ithalatı ilk 7 ayda arttı - Son Dakika
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