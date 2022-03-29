Çin'in Tibet Bölgesiyle Nepal Arasındaki Ticaret, Araç İhracatının Güçlü Desteğiyle Arttı - Son Dakika

LHASA, 29 Mart (Xinhua) — 2021 yılında Lhasa Gümrük İdaresi, önceki yıla göre yüzde 760'lık artışla ticaret değeri 145 milyon yuan (yaklaşık 22,8 milyon ABD doları) olan Çin'de üretilmiş 806 otomobili ihracat için denetleyip inceledi. Gümrük Görevlisi Yuan Jintao, bu araçların 419'unun yeni enerjili araç olduğunu ve yüzde 974'lük bir artışa işaret ettiğini söyledi. Tibet'te bir iş insanı olan Li Chaohua, şirketinin geçen yıl Tibet'teki limanlar aracılığıyla Nepal'e 500'ün üzerinde otomobil ihraç ettiğini dile getirdi. Li, bu sayının bu yıl iki katına çıkmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Tibet, Çin'den Güney Asya'ya uzanan önemli bir kara güzergahı olarak işlev görüyor. Kovid-19 pandemisinin etkilerine rağmen Nepal, bölgenin en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürüyor. Lhasa Gümrük İdaresi'ne göre 2021 yılında Tibet Özerk Bölgesi ile Nepal arasındaki dış ticaret, önceki yıla kıyasla yüzde 69,4'lük artışla 1,8 milyar yuana ulaştı. Salgın önleme ve kontrole ilişkin yerel durumu dikkate alan Lhasa Gümrük İdaresi, otomobil ihracatına yönelik özel hizmet penceresi oluşturdu ve gümrük işlemlerini kolaylaştıracak bir dizi önlem aldı.