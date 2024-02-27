Çin\'in yerli üretim uçakları Güneydoğu Asya\'da tanıtılacak

Çin'in yerli üretim orta ve kısa mesafe yolcu uçakları C919 ve ARJ21, Güneydoğu Asya ülkelerinde gösteri uçuşlarıyla tanıtılacak.
CGTN'in haberine göre, Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) tarafından geliştirilen uçaklar, geçen hafta düzenlenen Singapur Havacılık Fuarı'nın ardından Vietnam Uluslararası Havacılık Fuarı'na katılmak üzere bu ülkeye hareket etti.
C919 ve ARJ21'in gelecek iki hafta boyunca Vietnam dışında, Laos, Kamboçya, Malezya ve Endonezya'da gösteri uçuşları yapacağı bildirildi.
Çin'in yerli üretim yolcu uçakları ilk kez uluslararası fuarlarda potansiyel alıcılara tanıtılıyor.
Boeing ve Airbus'a rakip
Çin'in yerli üretim ilk orta mesafe yolcu uçağı olan C919, "Boeing 737" ve "Airbus 320" model yolcu uçaklarının muadili olarak görülüyor.
Dünyada sivil havacılık sektöründe en yaygın kullanılan uçak tipi olan tek koridorlu ve dar gövdeli yolcu uçağının piyasaya girmesiyle Çin'in, ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki yolcu uçağı pazarında pay sahibi olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.
COMAC tarafından 2008'de geliştirilmeye başlanan model ile ülkenin bu alanda dışa bağımlılığının azaltılması hedeflense de C919, jet motoru ve uçuş kontrol yazılımları gibi kritik bileşenleri General Electric ve Honeywell gibi ABD şirketlerince üretilip Çin'de montajlandığından bütünüyle yerli nitelik taşımıyor.
Kısa mesafe bölgesel yolcu uçağı modeli ARJ21 de Boeing ortaklığı McDonnell Douglas'ın "MD-80" ve "MD-90" tipi uçaklarının Çin'de lisanslı montajlanmasıyla üretiliyor.
COMAC, ayrıca "C929" adını verdiği geniş gövdeli uzun mesafe yolcu uçağı modelini de geliştiriyor.
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