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Çin'in yerli üretim yolcu uçağı C919, Şanghay-Pekin hattında kullanılmaya başlandı - Son Dakika
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Çin'in yerli üretim yolcu uçağı C919, Şanghay-Pekin hattında kullanılmaya başlandı

Çin'in yerli üretim yolcu uçağı C919, ülkenin en büyük şehri Şanghay ile başkent Pekin arasındaki iç hat seferlerinde kullanılmaya başlandı. China Eastern hava yolu şirketi, C919 model uçağın düzenli seferlerde iki hafta boyunca Şanghay-Pekin hattında kullanılacağını duyurdu. Bu adım, yerli üretim yolcu uçağının piyasada kabul görmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. China Eastern, 2031'e kadar en geniş C919 filosuna sahip olacak ve Boeing ile Airbus'a rakip olabileceği düşünülüyor.

Çin\'in yerli üretim yolcu uçağı C919, Şanghay-Pekin hattında kullanılmaya başlandı
09.01.2024 - 15:29,
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Çin'in yerli üretim yolcu uçağı "C919"un, ülkenin en büyük şehri Şanghay ile başkent Pekin arasındaki iç hat seferlerinde kullanılmaya başlandığı bildirildi.

China Eastern hava yolu şirketinden yapılan açıklamaya göre, C919 model bir uçağın iki hafta boyunca Şanghay-Pekin hattın düzenli seferlerde kullanılması planlanıyor.

Bugün Şanghay'dan kalkan C919, akşam saatlerinde Pekin'e iniş yaparak ilk düzenli ticari seferlere başladı.

Yerli üretim yolcu uçağının ülkenin en yoğun iç hat güzergahında kullanılmaya başlaması, piyasada kabul görmesi için önemli bir adım olarak görülüyor.

China Eastern, üç adet C919 model uçağı daha önce Şanghay-Çıngdu hattındaki düzenli seferlerde kullanmıştı.

2031'e kadar en geniş C919 filosuna sahip olacak

China Eastern, 2021'de her biri 99 milyon dolardan 5 adet C919 satın almak üzere uçağın üreticisi Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) ile anlaşmaya varmıştı.

C919'un ilk teslimatı 9 Aralık 2022'de yapılmış, uçak ilk ticari seferini 28 Mayıs'ta yine Şanghay ile Pekin arasında yapmıştı.

China Eastern, 28 Eylül 2023'te 100 adet C919 daha satın almak üzere COMAC ile anlaştıklarını duyurmuştu.

2024 ile 2031 arasında teslim edilmesi planlanan uçaklarla China Eastern, en geniş C919 filosuna sahip olacak.

Boeing ve Airbus'a rakip

Çin'in yerli üretim ilk orta mesafe yolcu uçağı olan C919, "Boeing 737" ve "Airbus 320" model yolcu uçaklarının muadili olarak görülüyor.

Dünyada sivil havacılık sektöründe en yaygın kullanılan uçak tipi olan tek koridorlu ve dar gövdeli yolcu uçağının piyasaya girmesiyle Çin'in, ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki yolcu uçağı pazarında pay sahibi olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

COMAC tarafından 2008'de geliştirilmeye başlanan model ile ülkenin bu alanda dışa bağımlılığının azaltılması hedeflense de C919, jet motoru ve uçuş kontrol yazılımları gibi kritik bileşenleri General Electric ve Honeywell gibi ABD şirketlerince üretilip Çin'de montajlandığından bütünüyle yerli nitelik taşımıyor.

Şirket, orta mesafe dar gövdeli C919 dışında, "C929" adını verdiği geniş gövdeli uzun mesafe yolcu uçağı modelini de geliştiriyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Çin'in yerli üretim yolcu uçağı C919, Şanghay-Pekin hattında kullanılmaya başlandı - Son Dakika


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